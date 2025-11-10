La soap opera spagnola La Promessa prosegue su Rete 4 alle 19:45, con una settimana ricca di colpi di scena. Negli episodi inediti, in onda dal 10 al 16 novembre 2025, nuovi segreti verranno a galla, alimentando tensioni e intrighi all’interno della tenuta. Al centro della narrazione ci sono le indagini di Jana, gli inganni subiti da Martina e il coraggio di Angela, pronta a tutto per smascherare i colpevoli.

La Promessa 10–16 novembre 2025: lunedì 10 novembre

Angela scopre finalmente il crudele inganno degli zii contro la povera e ingenua Martina. Decide quindi di avvertire subito la ragazza del grave pericolo imminente. Nel frattempo Petra, sempre pronta a creare problemi, sorprende Simona e Candela. Le due, di nascosto, stavano aiutando generosamente alcune famiglie bisognose del paese.

Martedì 11 novembre

Angela continua a indagare per proteggere la giovane Martina. Trova un telegramma che conferma il piano di Lorenzo contro Curro. Proprio mentre sta leggendo il messaggio, Teresa la sorprende alle spalle. La costringe così a rivelare tutta la sconvolgente verità che ha appena scoperto.

La Promessa 10–16 novembre 2025: mercoledì 12 novembre

La tensione tra i domestici sale notevolmente. Pia si scontra duramente con Ana, il cui comportamento appare ogni giorno più ambiguo. Intanto la fragile Maria, tormentata da strani eventi, si convince di essere posseduta. Il suo stato getta tutti i colleghi nel panico e nello scompiglio.

Giovedì 13 novembre

L’arrivo di Ramona sconvolge gli equilibri della tenuta. La donna giunge a La Promessa e conferma a Jana i suoi peggiori sospetti. Gli oggetti che ha ritrovato nella stanza segreta appartenevano a sua madre Dolores. Questa rivelazione apre nuovi scenari per le indagini di Jana. Curro insiste con Ramona per conoscere la verità sulle sue origini, ma lei appare reticente.

La Promessa 10–16 novembre 2025: venerdì 14 novembre

Petra si sente sempre più isolata e infelice. Soffre terribilmente per la crescente distanza da suo figlio Santos. Il ritorno inaspettato di Ana ha infatti peggiorato la situazione. Cruz, infastidita dalla nuova arrivata, vorrebbe mandare via subito Ramona. Petra, con una mossa a sorpresa, la convince però a desistere dal suo intento.

Sabato 15 novembre

La fame e il freddo affliggono duramente il personale della tenuta. Maria cerca di infondere coraggio ai suoi colleghi. Li incoraggia a resistere uniti di fronte alle avversità. Angela, stanca delle continue ingiustizie, affronta direttamente la marchesa Cruz. Vuole difendere la povera Martina a qualunque costo.

La Promessa 10–16 novembre 2025: domenica 16 novembre

La settimana si chiude con ulteriori colpi di scena. Jana riceve un’altra lettera misteriosa. Il messaggio al suo interno è criptico e molto inquietante. Ricardo, messo alle strette dagli eventi, decide di agire. Racconterà finalmente tutta la dolorosa verità del passato a suo figlio Santos.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45. Le repliche degli episodi sono disponibili su Mediaset Infinity.