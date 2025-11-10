La decima stagione della soap Il Paradiso delle Signore prosegue su Rai 1 alle 16:00 con nuove puntate: gli episodi inediti, dal 10 al 14 novembre 2025, portano in scena grandi tensioni. Al centro della settimana ci sono le spietate vendette di Adelaide. La contessa vuole distruggere Marcello e Rosa. Intanto, Marta ed Enrico affrontano una difficile verità, mentre un ritorno inatteso sorprende tutti al Paradiso.
Il Paradiso delle Signore 10–14 novembre 2025: lunedì 10 novembre
Adelaide torna al Circolo con un solo obiettivo in mente. La contessa affronta Rosa con durezza, decisa a distruggere la sua reputazione. Odile scopre casualmente il crudele piano di sua madre. Decide quindi di aiutare Rosa, tradendo la fiducia di Adelaide. Marcello non sopporta l’umiliazione che la contessa ha inflitto a Rosa. La sua rabbia cresce a dismisura e medita una contromossa.
Martedì 11 novembre
Enrico, ormai messo alle strette, confessa finalmente a Marta la dolorosa verità. L’uomo le rivela tutti i dettagli del suo complicato passato. Intanto Irene nota uno strano atteggiamento tra Barbara e Johnny. Inizia a sospettare che i due si conoscessero già prima dell’assunzione. La celebre cantante Marina Valli fa il suo inaspettato ritorno a Milano. Porta con sé un dono speciale per le sue amiche Veneri.
Il Paradiso delle Signore 10–14 novembre 2025: mercoledì 12 novembre
Tancredi propone di organizzare una serata benefica al Paradiso. L’evento raccoglierà fondi per aiutare la città di Firenze, colpita dall’alluvione. Lo stilista Botteri si immerge completamente nel lavoro. Sta disegnando la nuova e attesissima collezione natalizia del grande magazzino. Nel frattempo Umberto Guarnieri, sempre sospettoso, inizia a indagare. Vuole scoprire ogni segreto nascosto nel passato della giovane Greta.
Giovedì 13 novembre
Marta, molto preoccupata per le difficili condizioni di Enrico, chiede aiuto. Si rivolge a suo padre Umberto per trovare una soluzione. La vendetta di Adelaide non si ferma affatto. La contessa ricontatta una vecchia conoscenza per colpire Rosa professionalmente. Nonostante le difficoltà, Rosa riceve una proposta inaspettata. Un noto critico letterario le offre un’importante opportunità di lavoro.
Il Paradiso delle Signore 10–14 novembre 2025: venerdì 14 novembre
Odile, stanca dei continui sotterfugi, affronta sua madre Adelaide. Le rivela con coraggio di aver aiutato personalmente Rosa a salvarsi. Marcello, disgustato dal comportamento della contessa, prende una decisione. Rompe definitivamente ogni rapporto e prende le distanze da lei. Tancredi e Roberto lavorano insieme a un nuovo progetto. Organizzano il grande evento per il lancio del disco di Marina Valli.
Dove vederla
Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Le repliche sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay.“`