La soap turca La forza di una donna prosegue su Canale 5 alle 16:05, con una settimana ricca di eventi drammatici negli episodi inediti, in onda dal 10 al 15 novembre 2025, la trama si tinge di nero con confessioni, lutti e tensioni familiari insostenibili. Al centro della narrazione ci sono le difficili scelte di Bahar, le macchinazioni di Piril e la disperazione di Ceyda, mentre la minaccia di Nezir porta a conseguenze tragiche.

La forza di una donna 10–15 novembre 2025: lunedì 10 novembre

Piril decide finalmente di confessare a Sarp che è stato Munir ad avvertirla del terribile piano di Nezir, una rivelazione che mette l’uomo in grave pericolo. Infatti, il crudele Nezir costringe Azmi a compiere un gesto terribile, ordinandogli di uccidere suo fratello Munir per dimostrare la sua totale fedeltà. Nel frattempo Bahar, guardando la televisione, inizia a sospettare che sia successo qualcosa di grave alla sua cara amica Yeliz, sentendo una profonda inquietudine.

Martedì 11 novembre

La disperazione di Ceyda per la scomparsa dell’amica raggiunge un livello allarmante, tanto che le sue amiche più care temono possa compiere un gesto estremo. Il piccolo Doruk, felice di aver finalmente ritrovato il suo papà, decide di voler dormire nella stanza di Piril, creando un momento di tenerezza. Hatice, percependo l’angoscia della figlia, cerca in ogni modo di proteggere Bahar dalle crescenti tensioni, nascondendole la verità sulla sorte di Yeliz.

La forza di una donna 10–15 novembre 2025: mercoledì 12 novembre

La tragedia si compie quando le autorità rinvengono il corpo senza vita di Munir, una notizia che sconvolge tutti quanti e conferma i peggiori timori. Immediatamente dopo la scoperta, il cinico Suat si adopera per nascondere ogni prova che possa collegare la morte dell’uomo al suo capo Nezir. Bahar, sempre più isolata e confusa dalla situazione che la circonda, riceve una lettera anonima che la mette ulteriormente in allarme e la spaventa.

Giovedì 13 novembre

Sopraffatta dal dolore e dal senso di colpa, Ceyda affronta Emre in un drammatico confronto, accusandolo di averla abbandonata nel momento del bisogno. Sarp, vedendo Bahar sempre più infelice e prigioniera, le propone di lasciare Istanbul tutti insieme per iniziare una nuova vita lontano dai pericoli. Nel frattempo Piril, capendo che il suo futuro con Sarp è incerto, riceve un’inaspettata e allettante proposta di lavoro che la porterebbe all’estero.

La forza di una donna 10–15 novembre 2025: venerdì 14 novembre

La settimana raggiunge il suo culmine drammatico quando Bahar scopre finalmente la terribile verità sulla morte di Yeliz, uccisa durante la brutale irruzione. Ceyda, non reggendo al peso di quella rivelazione, ha un malore e sviene davanti alla tomba dell’amica durante un momento di grande commozione. Mentre tutti sono sconvolti dalla tragedia, la perfida Sirin continua a tessere le sue tele, manipolando Suat per i suoi loschi e crudeli scopi.

Sabato 15 novembre

Sconvolta dalla verità e non più disposta a vivere nella menzogna, Bahar prende la decisione definitiva di tornare a casa sua con i figli. Poco dopo, Hatice, sempre più preoccupata per il destino delle sue figlie, riceve una telefonata misteriosa che la lascia profondamente turbata e spaventata. Infine Piril, dopo aver salutato Sarp, accetta l’offerta di lavoro e parte per Londra, lasciando un vuoto e tanti interrogativi sul suo futuro.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e con una puntata speciale il sabato alle 14:20.