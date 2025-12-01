La rete televisiva Rete 4 rinnova il suo appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola La Promessa. L’emittente trasmette gli episodi inediti nella fascia oraria delle 19:45, garantendo una settimana ricca di emozioni dall’1 al 7 dicembre 2025. Gli appassionati seguiranno le complesse dinamiche che coinvolgono Jana, Dolores, Cruz e Martina. Inoltre, nuovi intrighi vedranno protagonisti Curro e Angela, i quali dovranno gestire situazioni sempre più pericolose all’interno della tenuta.
La Promessa lunedì 1 dicembre
Inizialmente, la settimana inizia con una rivelazione significativa. Infatti, Jana individua un oggetto misterioso che si collega direttamente al passato di Dolores. Di conseguenza, la cameriera riapre vecchie ferite, ponendosi nuove domande sulla scomparsa della donna. Contemporaneamente, Cruz agisce nell’ombra. Nello specifico, la marchesa manipola abilmente la giovane Martina per raggiungere i propri obiettivi di potere. D’altra parte, Angela inizia a dubitare fortemente di Lorenzo, poiché nota comportamenti sempre più sospetti.
La Promessa 1–7 dicembre 2025 martedì 2 dicembre
Il giorno seguente, Curro cerca risposte definitive. Dunque, il giovane affronta Ramona con determinazione, esigendo la verità. Tuttavia, Cruz non allenta la presa. Anzi, la donna intensifica le pressioni psicologiche su Martina, rendendole la vita impossibile. Nel frattempo, un evento inquietante scuote la servitù. Difatti, Maria riceve una lettera anonima, la quale genera ansia e preoccupazione tra i domestici della villa.
La Promessa mercoledì 3 dicembre
A metà settimana, Jana porta alla luce un segreto sconvolgente su sua madre. Per questo motivo, la sua missione diventa ancora più personale. Intanto, Angela decide di aprirsi. Così, la donna confida a Catalina le sue paure più nascoste. Parallelamente, Ricardo esige chiarezza immediata e affronta Ana per risolvere una questione in sospeso che tormenta entrambi.
La Promessa 1–7 dicembre 2025 giovedì 4 dicembre
Successivamente, Cruz organizza un piano dettagliato per colpire Angela. Invece, Martina appare sempre più confusa riguardo al suo futuro e alle scelte da compiere. Improvvisamente, Jana riceve un messaggio misterioso. Pertanto, questo nuovo indizio complica ulteriormente le indagini in corso, aggiungendo mistero alla trama.
La Promessa venerdì 5 dicembre
Venerdì, Curro sceglie la via dello scontro diretto. Infatti, il ragazzo affronta Lorenzo senza alcun timore. Allo stesso tempo, Angela si adopera per proteggere Martina dalle macchinazioni della marchesa. In aggiunta, Ramona svela un dettaglio cruciale, il quale potrebbe ribaltare gli equilibri di potere all’interno della Promessa.
La Promessa 1–7 dicembre 2025 sabato 6 dicembre
Sabato, le ricerche di Jana producono un risultato fondamentale. Nello specifico, lei scopre un collegamento inequivocabile tra Dolores e la stanza segreta. Dall’altra parte, Cruz celebra un successo momentaneo, convinta di aver vinto la partita. In conclusione, Maria condivide i suoi dubbi con Pia, cercando un consiglio saggio dalla governante per affrontare le difficoltà.
La Promessa domenica 7 dicembre
Infine, la settimana si chiude con alta tensione. Sfortunatamente, Angela riceve una minaccia esplicita che la mette in pericolo. Di conseguenza, Curro prende una decisione drastica e irrevocabile per risolvere la situazione. Per concludere, Jana affronta Cruz in un confronto decisivo, sfidando apertamente l’autorità della marchesa.