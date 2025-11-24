La rete televisiva Rete 4 rinnova il suo appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola La Promessa. L’emittente trasmette gli episodi inediti nella fascia oraria delle 19:45, garantendo al pubblico una settimana ricca di emozioni dal 24 al 30 novembre 2025. Inoltre, gli spettatori possono recuperare le puntate in streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity. La narrazione di questi giorni pone al centro figure chiave come Pia, Santos e Jana, i quali affrontano ricatti pericolosi, verità nascoste e decisioni che cambieranno il corso degli eventi alla tenuta.
La Promessa 24–30 novembre 2025: lunedì 24 novembre
Lunedì, la trama si concentra sulla difficile situazione di Pia. Infatti, Santos esercita una pressione psicologica insostenibile sulla governante. Nello specifico, l’uomo ricatta la donna, minacciando di divulgare dettagli compromettenti riguardanti la morte del Barone de Linaja. Di conseguenza, Pia vive attimi di puro terrore. Contemporaneamente, Jana compie passi avanti significativi nelle sue indagini. Dunque, la cameriera individua indizi cruciali legati a una macchia di sangue presente nella stanza segreta.
Martedì 25 novembre
Martedì, Jacobo cerca insistentemente di persuadere Martina, ma la giovane mantiene le distanze. Intanto, Manuel riflette seriamente sul proprio avvenire professionale. In particolare, il marchese valuta un’offerta di lavoro allettante che lo porterebbe lontano dalla tenuta. Pertanto, egli considera le implicazioni di un possibile trasferimento.
La Promessa 24–30 novembre 2025: mercoledì 26 novembre
Mercoledì, la tensione tra Ricardo e Ana esplode, poiché l’uomo esige chiarezza immediata. Nel frattempo, Jana decide di fidarsi di Leocadia. Per questo motivo, le confida una scoperta sconvolgente che collega il rapimento alla figura di Dolores, aprendo nuovi scenari investigativi.
Giovedì 27 novembre
Giovedì, Cruz non allenta la presa. Anzi, la marchesa intensifica le pressioni su Martina, rendendole l’esistenza sempre più complessa. Parallelamente, Ramona fornisce elementi fondamentali. In effetti, la donna ricollega la stanza segreta a oscuri eventi del passato, offrendo a Jana nuovi tasselli per completare il puzzle.
La Promessa 24–30 novembre 2025: venerdì 28 novembre
Venerdì, Alonso perde la pazienza e progetta provvedimenti severi contro la servitù. Tuttavia, Romulo interviene con diplomazia. Quindi, il maggiordomo propone soluzioni alternative, allo scopo di evitare licenziamenti che danneggerebbero l’armonia della casa.
Sabato 29 novembre
Sabato, Pia affronta momenti di angoscia crescente. In aggiunta, Jana prosegue le ricerche e riceve un messaggio anonimo. Di conseguenza, questo biglietto misterioso riapre i sospetti su vecchie questioni irrisolte.
Domenica 30 novembre
La settimana si conclude con colpi di scena inaspettati. Finalmente, una verità scomoda sul Barone rischia di emergere. In conclusione, Ricardo prende una decisione drastica che scuote l’intera famiglia, modificando gli equilibri interni alla Promessa in modo irreversibile.