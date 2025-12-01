Il canale Rai 1 ospita nuovamente le puntate inedite della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. La programmazione prevede la messa in onda degli episodi dall’1 al 5 dicembre 2025, puntualmente alle ore 16:00. Gli spettatori scopriranno le evoluzioni delle storie che riguardano Marcello, Rosa, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi, figure centrali di questa settimana ricca di colpi di scena. Il pubblico attende con ansia di conoscere come cambieranno le dinamiche sentimentali e professionali all’interno del grande magazzino milanese.
Il Paradiso delle Signore 1–5 dicembre 2025: lunedì 1 dicembre
Inizialmente, la settimana comincia con una grande gioia per i fan della coppia principale. Infatti, Rosa accoglie con entusiasmo la romantica proposta di matrimonio di Marcello. Di conseguenza, i due innamorati pianificano il loro futuro insieme. Tuttavia, la felicità non dura a lungo per tutti. Nello specifico, la Contessa Adelaide non approva assolutamente l’unione. Pertanto, la donna trama nell’ombra per dividere la coppia, poiché ritiene la ragazza inadatta. Nel frattempo, un editore contatta Roberto, offrendogli un’opportunità professionale molto interessante che potrebbe cambiare la sua carriera.
Il Paradiso delle Signore: martedì 2 dicembre
Il giorno successivo, Odile mostra il suo carattere forte. Nello specifico, la ragazza affronta la madre a viso aperto poiché intende difendere le scelte dell’amica Rosa a ogni costo. Parallelamente, Tancredi illustra ai soci un nuovo progetto editoriale decisamente ambizioso. Intanto, Enrico vive un momento di fragilità e apre il suo cuore a Marta. Dunque, l’uomo le confida le sue paure più profonde, rafforzando notevolmente il loro legame affettivo.
Il Paradiso delle Signore 1–5 dicembre 2025: mercoledì 3 dicembre
A metà settimana, Marcello decide di non attendere oltre. Quindi, il giovane comunica ufficialmente la notizia delle nozze a tutto lo staff. Eppure, Adelaide non si arrende davanti all’evidenza. Anzi, la nobildonna cerca attivamente nuovi alleati allo scopo di sabotare l’evento imminente. Contemporaneamente, Umberto Guarnieri sposta la sua attenzione su Greta. Infatti, il banchiere indaga segretamente sul conto della donna, sospettando fortemente che lei nasconda qualcosa di rilevante per i suoi affari.
Il Paradiso delle Signore: giovedì 4 dicembre
Successivamente, un velo di mistero avvolge la giovane Odile. Improvvisamente, una lettera misteriosa turba la sua serenità, lasciandola piena di dubbi. Dall’altra parte, Rosa decide di agire con coraggio. Per questo motivo, la futura sposa affronta Adelaide senza timore, chiarendo la sua posizione. Inoltre, Roberto organizza un evento speciale al Paradiso, attirando l’attenzione della clientela e della stampa, mentre il negozio vive un momento di grande fermento.
Il Paradiso delle Signore 1–5 dicembre 2025: venerdì 5 dicembre
Infine, la settimana si conclude con passi concreti verso l’altare. Così, Marcello e Rosa fissano la data definitiva delle nozze. Nonostante ciò, la minaccia incombe ancora. Difatti, Adelaide elabora un piano segreto per l’ultimo attacco contro i due. In conclusione, Tancredi e Roberto discutono animatamente. Quindi, i due soci devono stabilire il futuro della rivista, cercando un difficile punto d’incontro tra le loro visioni imprenditoriali divergenti.