La soap opera spagnola La Promessa continua ad appassionare i telespettatori su Rete 4, confermando l’appuntamento serale delle 19:45. Gli episodi inediti, in onda dal 5 all’11 gennaio 2026, promettono colpi di scena e tensioni crescenti. Questa settimana la narrazione si concentra sulle figure di Jana, Dolores, Cruz, Curro, Angela, Martina e Ramona, intrecciando i loro destini in una spirale di segreti inconfessabili, minacce velate e rivelazioni che potrebbero distruggere gli equilibri della tenuta.

La Promessa 5–11 gennaio 2026: lunedì 5 gennaio 2026

La settimana inizia con una svolta decisiva per Jana Expósito. La cameriera porta alla luce un segreto sconvolgente riguardante il passato di sua madre, Dolores, trovando indizi che collegano la donna agli eventi più oscuri della famiglia Luján.

Nel frattempo, la Marchesa Cruz esercita una pressione psicologica fortissima su Martina. La nobildonna minaccia la nipote di rivelare un fatto compromettente se non obbedirà ai suoi ordini, mettendo la ragazza con le spalle al muro.

Parallelamente, Angela inizia a nutrire seri dubbi sull’integrità di Lorenzo, notando movimenti sospetti che suggeriscono un nuovo piano ai danni della famiglia.

La Promessa martedì 6 gennaio 2026

Il clima si surriscalda quando Angela decide di affrontare Cruz a viso aperto, rifiutando di sottomettersi alle sue manipolazioni. Questo scontro genera onde d’urto in tutta la servitù.

Intanto, Martina appare sempre più confusa e vulnerabile, incapace di gestire il ricatto della zia e i suoi sentimenti contrastanti.

Anche Maria Fernandez vive momenti di angoscia: la cameriera riceve una lettera anonima dal contenuto criptico, che minaccia di esporre segreti che lei credeva sepolti per sempre.

La Promessa 5–11 gennaio 2026: mercoledì 7 gennaio 2026

Determinata a trovare risposte, Jana ispeziona di nascosto una stanza segreta della tenuta, rischiando di essere scoperta, ma la sua audacia la premia con nuove prove.

Nelle stanze della servitù, Ricardo ha un confronto aspro con Ana, accusandola di nascondere informazioni vitali per il benessere della casa.

La situazione si complica ulteriormente quando Ramona, la vecchia amica di Dolores, rompe il silenzio e rivela a Jana un dettaglio cruciale sulla notte della scomparsa della madre, aprendo una nuova pista investigativa.

La Promessa giovedì 8 gennaio 2026

La malvagità di Cruz non conosce sosta: la Marchesa ordisce un piano machiavellico per screditare Angela agli occhi degli altri ospiti, isolandola completamente.

Di fronte alle continue ingiustizie, Curro matura una decisione drastica che potrebbe portarlo lontano dalla Promessa, stanco delle menzogne di suo padre adottivo.

La giornata si chiude con un nuovo mistero: Jana riceve un messaggio enigmatico che le dà appuntamento in un luogo isolato, suggerendo che qualcuno conosce la sua vera identità.

La Promessa 5–11 gennaio 2026: venerdì 9 gennaio 2026

L’atmosfera diventa irrespirabile per Angela, la quale teme ormai per la propria incolumità fisica, sospettando che Cruz possa passare dalle minacce ai fatti.

La Marchesa, tuttavia, inizia a mostrare segni di cedimento: Cruz perde il controllo durante una discussione, lasciando intravedere le sue paure più profonde.

In cerca di conforto, Maria decide di confidare a Pia i suoi dubbi riguardo la lettera anonima, sperando che la governante possa offrirle un consiglio saggio per uscire da quella situazione intricata.

La Promessa sabato 10 gennaio 2026

Le indagini danno i loro frutti: Jana intuisce finalmente il collegamento diretto tra Dolores e il vecchio Barone, comprendendo che la morte della madre non fu un incidente casuale ma un atto deliberato.

Ignara di ciò che Jana ha scoperto, Cruz festeggia quello che ritiene essere un successo strategico, convinta di aver eliminato i suoi ostacoli.

Tuttavia, i conflitti maschili esplodono: Curro affronta Lorenzo con una fermezza inedita, rivendicando la propria autonomia e sfidando l’autorità del Capitano.

La Promessa 5–11 gennaio 2026: domenica 11 gennaio 2026

La settimana si conclude con alta tensione. Angela riceve un avvertimento esplicito che la costringe a valutare la fuga.

Ormai armata della verità, Jana affronta Cruz in un dialogo serrato, lasciando intendere alla Marchesa che il tempo delle menzogne sta per finire.

Infine, Ricardo compie una scelta che sconvolge l’intera tenuta: la sua decisione ridisegna gli equilibri di potere tra nobili e servitù, lasciando tutti in attesa delle conseguenze.

Dove vederla

Rete 4 alle 19:45 – streaming su Mediaset Infinity.