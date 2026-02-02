Misteri che tornano a galla, minacce sempre più esplicite e segreti pronti a esplodere. La soap spagnola La Promessa entra in una delle settimane più tese e decisive della stagione su Rete 4, in onda ogni sera alle 19:45. Le puntate dal 2 all’8 febbraio 2026 spingono la narrazione su un terreno sempre più oscuro, dove Jana, Dolores, Cruz, Curro, Angela, Martina e Ramona si muovono tra sospetti, rivelazioni sconvolgenti e decisioni che potrebbero cambiare per sempre il destino della tenuta.

Lunedì 2 febbraio – La Promessa 2–8 febbraio 2026

La settimana si apre con un nuovo passo avanti nell’indagine personale di Jana. La giovane trova un indizio inedito che riguarda Dolores, un dettaglio che sembra collegarsi a eventi del passato mai chiariti del tutto. Questo elemento rafforza i sospetti di Jana e la convince che la verità sia molto più vicina di quanto immaginasse.

Nel frattempo Cruz mostra il suo lato più spietato e minaccia apertamente Angela. Il gesto non è solo intimidatorio, ma serve a ribadire il controllo che Cruz vuole esercitare su chiunque osi avvicinarsi troppo ai suoi segreti.

Martedì 3 febbraio

Martedì segna uno scontro diretto. Angela trova il coraggio di affrontare Cruz senza più abbassare lo sguardo. Il confronto è duro, carico di tensione e sottintesi, e mette in luce un rapporto ormai logorato dalla paura e dal ricatto.

Intanto Martina appare sempre più confusa. I dubbi la assalgono e le versioni contrastanti che riceve la spingono a mettere in discussione le proprie certezze. La sua fragilità rischia di renderla una pedina inconsapevole in un gioco più grande di lei.

Mercoledì 4 febbraio – La Promessa 2–8 febbraio 2026

Mercoledì la trama si infittisce ulteriormente. Jana decide di indagare sulla stanza segreta, un luogo avvolto da silenzi e mezze verità. Ogni dettaglio trovato al suo interno sembra collegarsi a Dolores e a un passato che qualcuno vuole disperatamente tenere nascosto.

Parallelamente Ricardo affronta Ana in un confronto che porta a galla vecchie tensioni irrisolte. Le parole diventano accuse e il dialogo si trasforma in uno scontro che rischia di avere conseguenze imprevedibili.

Giovedì 5 febbraio

La puntata di giovedì segna un momento di rottura. Cruz perde il controllo davanti alla famiglia, mostrando un lato impulsivo e pericoloso. La sua reazione lascia tutti senza parole e conferma che la situazione sta sfuggendo di mano.

Nello stesso tempo Curro prende una decisione drastica. Stanco delle mezze verità e dei giochi di potere, sceglie una strada che potrebbe allontanarlo definitivamente dalla tenuta, ma anche metterlo al riparo da ulteriori manipolazioni.

Venerdì 6 febbraio – La Promessa 2–8 febbraio 2026

Venerdì la tensione cresce ancora. Angela teme seriamente per la propria sicurezza. Le minacce ricevute iniziano a sembrare più concrete e la paura diventa una presenza costante nelle sue giornate.

Nel frattempo Maria decide di confidare a Pia tutti i suoi dubbi. Il dialogo tra le due apre nuovi interrogativi e lascia intendere che alcune verità, finora sottovalutate, potrebbero rivelarsi fondamentali.

Sabato 7 febbraio

Il sabato porta una scoperta sconvolgente. Jana individua un collegamento diretto tra Dolores e il Barone, un legame che potrebbe spiegare molti degli eventi accaduti fino a questo momento. La rivelazione cambia completamente il quadro e rende la posizione di Dolores ancora più delicata.

In netto contrasto, Cruz festeggia un successo personale, convinta di aver rafforzato la propria posizione. Tuttavia la sua vittoria potrebbe rivelarsi solo apparente.

Domenica 8 febbraio – La Promessa 2–8 febbraio 2026

La settimana si chiude con un finale ad alta tensione. Angela riceve una nuova minaccia che la costringe a guardarsi le spalle e a dubitare di chiunque le stia vicino.

Contemporaneamente Jana affronta Cruz in un confronto diretto e carico di rabbia. Le verità iniziano a emergere e lo scontro lascia presagire sviluppi ancora più drammatic per le puntate successive.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19:45. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, per seguire la soap in diretta o recuperare le puntate on demand.

Con indagini sempre più pericolose, alleanze instabili e minacce che diventano realtà, La Promessa prepara una settimana pensata per tenere il pubblico incollato allo schermo fino all’ultimo minuto.