La nuova settimana, quella dall’8 al 14 giugno 2026, di La Promessa si annuncia ricca di tensioni, segreti familiari e nuove svolte nella tenuta dei Luján. La soap spagnola, in onda su Rete 4 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a intrecciare le vicende dei nobili e della servitù, tra amori impossibili, rivalità e verità ancora da scoprire.

Gli episodi porteranno al centro la guarigione della piccola Rafaela, il coraggio del dottor Guillen, lo scontro tra Catalina e il barone de Valladares, i sospetti di Curro contro Lorenzo e il dolore ancora vivo di Manuel per Jana.

La Promessa 8-14 giugno 2026 – lunedì 8 giugno 2026

La settimana si apre con un segnale di speranza per Rafaela. Le condizioni della bambina iniziano finalmente a migliorare grazie all’intervento del dottor Guillen, che non si è lasciato intimorire dalle pressioni del barone de Valladares.

La notizia ridà forza a Catalina e Adriano, sempre più decisi a non cedere alle minacce del nobile. Intanto Manuel, Enora e Toño festeggiano il successo del motore e iniziano a pensare a un nuovo progetto, anche se Enora capisce che Manuel è ancora profondamente legato al ricordo di Jana.

La Promessa, trama martedì 9 giugno 2026

Nel nuovo episodio cresce la preoccupazione per Padre Samuel, assente da tempo dalla tenuta. Maria Fernandez teme che possa essergli accaduto qualcosa e anche Petra non riesce a nascondere la sua inquietudine.

La tensione aumenta anche tra la servitù. Petra è frustrata dopo il confronto con Cristobal, che pur mantenendo modi apparentemente gentili si dimostra sempre più rigido e autoritario. Il suo atteggiamento crea disagio e fa capire che il nuovo equilibrio a La Promessa sarà tutt’altro che semplice.

La Promessa 8-14 giugno 2026 – mercoledì 10 giugno 2026

Lorenzo crede di aver trovato una soluzione per i problemi di Leocadia e le propone di far sposare Angela. La risposta della donna, però, è netta e disgustata: Leocadia non intende accettare una proposta simile.

Nel frattempo Ricardo confida a Pia che Santos continua a odiarla, mentre Curro ringrazia la cameriera per tutto quello che ha fatto per lui. Cristobal, invece, convoca Lope e lo mette in difficoltà chiedendogli dettagli sulla sua passione per la cucina, dimostrando di conoscere più particolari del previsto sul suo passato.

La Promessa, trama giovedì 11 giugno 2026

Il barone de Valladares arriva a palazzo e Catalina lo affronta senza paura, accusandolo di essere il responsabile del mancato intervento dei medici per curare sua figlia. Il nobile non solo non nega, ma ammette con freddezza il proprio coinvolgimento.

La situazione si fa ancora più tesa quando il barone rilancia le sue minacce. Intanto Lorenzo continua a provocare Curro, rimproverandolo con ogni pretesto. Il ragazzo perde la pazienza e rischia di cedere alla rabbia, ma Teresa interviene per provare a calmare gli animi.

La Promessa 8-14 giugno 2026 – venerdì 12 giugno 2026

Lorenzo ordina a Cristobal di licenziare Curro, ma il maggiordomo gli ricorda che solo Don Alonso può prendere una decisione del genere. Il marchese, però, non sembra intenzionato ad autorizzare il licenziamento.

Curro viene informato di quanto accaduto e capisce di essere sempre più nel mirino del capitano. Intanto Lope è costretto a tornare a fare il valletto, una decisione che Simona e Candela considerano ingiusta. Bartolomé, invece, consegna a Catalina una lettera con i nomi dei nobili contrari alla riforma e ai privilegi dei braccianti.

La Promessa, trama sabato 13 giugno 2026

Le tensioni familiari continuano a crescere. Martina e Catalina litigano nuovamente e lo scontro diventa sempre più duro, fino a quando Martina arriva ad accusare la cugina di essere una cattiva madre.

Nel frattempo Ricardo invita Pia a Luján per assistere a uno spettacolo di marionette insieme al piccolo Diego, ma la donna rifiuta. Sul fronte di Manuel, invece, arriva una buona notizia: Don Pedro gli comunica che il motore funziona perfettamente, regalando alla tenuta un raro momento di serenità.

La Promessa 8-14 giugno 2026 – domenica 14 giugno 2026

La settimana si chiude con Curro sempre più deciso a scoprire la verità su Lorenzo. Il giovane rivela ad Angela i suoi sospetti e lascia intendere di non voler abbandonare la sua battaglia contro il capitano.

Intanto a La Promessa restano aperti diversi fronti: Catalina deve fare i conti con le minacce del barone de Valladares, Manuel prova a concentrarsi sul successo del motore mentre il ricordo di Jana continua a tormentarlo, e gli equilibri tra nobili e servitù diventano sempre più fragili.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.