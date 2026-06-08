La nuova settimana, quella dall’8 al 14 giugno 2026, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di sentimenti contrastanti, alleanze pericolose e nuovi intrighi familiari. La soap turca, in onda su Canale 5 nel daytime e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vite di Yildiz, Halit, Ender, Sahika e Kerim, tra ambizione, amore e giochi di potere.

Gli episodi porteranno al centro della scena il sentimento crescente tra Yildiz e Kerim, i dubbi di Asuman, il fidanzamento tra Lila e Yigit, il malore improvviso di Yigit e la nuova vendetta che Sahika si prepara a mettere in atto contro Ender.

Forbidden Fruit 8-14 giugno 2026 – lunedì 8 giugno 2026

La settimana si apre con Mert sempre più preoccupato per l’atteggiamento di Kerim. Il giovane, infatti, avverte l’amico che il suo interesse per Yildiz potrebbe mettere in serio pericolo i loro piani. Kerim, però, sembra ormai deciso a non tirarsi indietro e continua a lasciarsi guidare dai sentimenti.

Anche Asuman osserva la situazione con crescente inquietudine. La donna vorrebbe vedere sua figlia nuovamente accanto a Halit e teme che la presenza di Kerim possa complicare tutto. Intanto, proprio mentre Yildiz prova a capire cosa desidera davvero, l’equilibrio intorno a lei diventa sempre più fragile.

Forbidden Fruit, trama martedì 9 giugno 2026

Nel nuovo episodio, Yigit e Lila sorprendono le rispettive famiglie annunciando di volersi sposare il prima possibile. La decisione viene accolta con emozione e i parenti iniziano subito a organizzare un incontro per formalizzare il fidanzamento.

La notizia porta una ventata di entusiasmo, ma anche nuove tensioni. Halit, Yildiz e gli altri protagonisti si ritrovano coinvolti nei preparativi, mentre sullo sfondo continuano a muoversi le manovre di chi ha tutto l’interesse a indirizzare gli eventi secondo i propri piani.

Forbidden Fruit 8-14 giugno 2026 – mercoledì 10 giugno 2026

Le famiglie di Lila e Yigit si riuniscono per la cerimonia ufficiale di fidanzamento. L’atmosfera sembra quella delle grandi occasioni, ma il tradizionale rito del caffè si trasforma presto in un momento di grande paura.

Yigit accusa infatti un malore improvviso, gettando tutti nello sconforto. Quello che doveva essere un giorno di festa diventa così un episodio carico di tensione, destinato a lasciare il segno nei rapporti tra le famiglie coinvolte.

Forbidden Fruit, trama giovedì 11 giugno 2026

Mentre la situazione tra Lila e Yigit resta al centro dell’attenzione, Asuman continua a sperare che Yildiz e Halit possano tornare insieme. Convinta che la figlia debba ritrovare stabilità, decide di portarla in pellegrinaggio alla tomba di Telli Baba.

Per Yildiz, però, il cuore sembra andare in un’altra direzione. La giovane non riesce a ignorare ciò che prova per Kerim e si trova sempre più divisa tra le aspettative della madre, il passato con Halit e un sentimento nuovo che rischia di travolgerla.

Forbidden Fruit 8-14 giugno 2026 – venerdì 12 giugno 2026

Yildiz riceve una sorpresa da Kerim e tra i due la complicità cresce in modo evidente. Il giovane si mostra sempre più coinvolto e il loro rapporto sembra avviarsi verso una svolta importante.

Kerim decide anche di parlare con Ender e le rivela che tra lui e Sahika non c’è mai stato nulla di reale. Il suo desiderio è quello di scegliere l’amore, ma la situazione precipita quando Mert smaschera Sahika. La donna confessa, ma pretende il silenzio, mentre Kerim e Yildiz finiscono per scontrarsi duramente e si allontanano in modo brusco.

Trama sabato 13 giugno 2026

Nel nuovo appuntamento, Sahika scopre i piani di Ender e capisce che è arrivato il momento di reagire. La donna non ha alcuna intenzione di restare a guardare e prepara l’ennesima vendetta, pronta a colpire dove può fare più male.

Intanto Yildiz prova a far decollare il suo progetto imprenditoriale. Per lei si apre una nuova fase, ma il percorso non sarà semplice. Tra delusioni sentimentali, pressioni familiari e giochi di potere, la protagonista dovrà dimostrare di saper camminare con le proprie forze.

Forbidden Fruit 8-14 giugno 2026 – domenica 14 giugno 2026

La settimana si chiude con le conseguenze degli intrighi di Sahika e delle tensioni tra Yildiz e Kerim. Dopo lo scontro con il giovane, Yildiz appare più confusa che mai e deve fare i conti con sentimenti che non riesce più a controllare.

Sahika, intanto, resta pronta a colpire Ender con una nuova mossa. Gli equilibri tra le due donne diventano sempre più instabili e la rivalità rischia di trascinare tutti in una nuova guerra senza esclusione di colpi.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.