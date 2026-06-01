Una nuova settimana intensa e ricca di colpi di scena si prepara a travolgere gli abitanti della sfarzosa tenuta spagnola. La quarta stagione della celebre soap opera iberica La Promessa entra nel vivo della narrazione su Rete 4, regalando ai telespettatori italiani un costante susseguirsi di forti emozioni, scontri verbali durissimi e decisioni disperate. Al centro delle trame dei nuovi episodi, in onda nelle fasce serali dall’1 al 7 giugno 2026, si collocano la salute della piccola Rafaela, i tormenti d’amore di Manuel e la sete di giustizia di Curro, pronto a tutto pur di incastrare definitivamente il Capitano de La Mata.

Le vicende di questa settimana si focalizzano in modo particolare sulle ambientazioni della provincia di Cordova, in Spagna, dove i legami familiari tradizionali si scontrano con le dure leggi della nobiltà del tempo. Questo lungo blocco di puntate attira l’attenzione del pubblico appassionato di feuilleton storici, garantendo ottimi spunti per il posizionamento dei contenuti sulle piattaforme di Google News e Discover grazie ai dettagliati riassunti quotidiani.

Lunedì 1° giugno – La Promessa 1–7 giugno 2026

La settimana si apre all’insegna della malinconia e dei rimpianti sentimentali tra le mura del palazzo. I giovani Enora e Toño invitano calorosamente il nobile Manuel a festeggiare nella vicina località di Luján il completamento del nuovo e rivoluzionario motore aeronautico. Tuttavia, il giovane rampollo rifiuta l’invito senza esitazione, poiché il suo cuore custodisce una profonda tristezza e il suo pensiero costante si rivolge alla fidata Jana. Di conseguenza, Manuel decide di confidare questo tormento interiore all’amico Curro, cercando conforto.

Nel frattempo, all’interno della tenuta cresce l’apprensione generale per le condizioni di salute della piccola Rafaela, colpita improvvisamente da una febbre molto alta e persistente. La giovane Martina offre subito il suo supporto pratico a Catalina, mentre la cuoca Simona prova a somministrare alla bambina un antico rimedio naturale della nonna. Purtroppo la pozione si rivela del tutto inefficace contro il male. Intanto, le domestiche Teresa e Maria consegnano al severo Ricardo la sua nuova e impeccabile divisa ufficiale da valletto.

Martedì 2 giugno

La puntata di martedì scava a fondo nei rapporti familiari più fragili e nei segreti della servitù. L’anziana Leocadia fa una grande e gradita sorpresa al marchese Alonso, regalandogli una splendida e moderna automobile fiammante. Nel frattempo, il severo Don Cristóbal ordina in modo perentorio a Ricardo e al giovane Santos di rinnovare l’ufficio principale agendo con la massima calma. La domestica Vera appare visibilmente logorata dall’ansia per le sorti del cuoco Lope, che risulta sparito da diverse ore senza lasciare alcuna notizia ufficiale ai colleghi.

Allo stesso tempo continua, tra mille cautele per non subire pericolosi pettegolezzi, la storia d’amore segreta che unisce Curro e la giovane Angela. La vera svolta della giornata si concretizza con il ritorno improvviso dello stesso Lope alla tenuta. Il cuoco comunica immediatamente a Curro una notizia sconvolgente per le indagini. Il prezioso quaderno dai bordi dorati ha subito una totale distruzione subito dopo l’incontro segreto avvenuto tra il duca e il malvagio Lorenzo.

Mercoledì 3 giugno – La Promessa 1–7 giugno 2026

La giornata di mercoledì segna una svolta emotiva di eccezionale portata per le dinamiche interne del palazzo. Infatti, Curro riceve la conferma formale che cercava da tempo. La distruzione del quaderno dimostra senza ombra di dubbio la colpevolezza diretta di Lorenzo nel suo tentato omicidio. Furioso per la scoperta, il ragazzo dichiara apertamente di voler affrontare il Capitano a viso aperto. Intanto, la governante Petra e la giovane Maria tentano di mettersi in contatto telefonico con il vescovado per avere urgenti aggiornamenti sul conto di Samuel.

Tuttavia, le due donne subiscono una brusca interruzione poiché il maggiordomo Cristóbal le coglie sul fatto in modo inaspettato. Sul fronte medico, la situazione della figlia di Catalina peggiora drasticamente, gettando la famiglia nella disperazione. Il marchese Alonso non riesce a rintracciare nessun medico della zona disposto a recarsi alla tenuta a causa di un misterioso boicottaggio. Per concludere la serata, il rigido Cristóbal mette in seria difficoltà il tormentato Lope, facendogli domande insistenti sul suo corso di cucina privata.

Giovedì 4 giugno

Il giovedì porta nuovi e interessanti ribaltamenti di fronte soprattutto sul versante dei progetti legati all’aviazione. Il giovane Toño rivela a Enora un retroscena importante sul passato della famiglia reale. Il pilota Manuel ha stretto mesi fa un patto vincolante con i propri genitori. Questo accordo gli proibisce in modo tassativo di volare nei cieli spagnoli. Nonostante questo pesante blocco psicologico e legale, Manuel telefona all’ingegner Farré per comunicargli la ferrea intenzione di spedirgli il nuovo motore per testarlo su un velivolo ufficiale.

La determinata Enora interviene però con decisione nel corso della telefonata. La ragazza strappa la cornetta dalle mani del giovane e comunica a Farré che il pezzo meccanico partirà solo tra qualche giorno. Il piano strategico della giovane appare chiaro a tutti. La donna vuole che sia proprio Manuel a effettuare il primo volo inaugurale e, dopo una lunga insistenza, riesce finalmente a convincerlo a salire a bordo. Sul fronte della servitù, il giovane Santos trova una temporanea riconciliazione con la potente Petra, mentre il capo dei maggiordomi Cristóbal impone le sue nuove e rigide regole comportamentali.

Venerdì 5 giugno – La Promessa 1–7 giugno 2026

La giornata di venerdì chiude la settimana lavorativa con un confronto attesissimo che sfiora il dramma totale tra le mura del palazzo. Infatti, Curro appare del tutto fuori di sé dalla rabbia ed è sul punto di colpire il patrigno Lorenzo alla testa utilizzando un pesante vaso di ceramica. Per fortuna, la giovane Angela interviene tempestivamente e blocca il braccio del ragazzo un istante prima del tragico impatto. Dopo aver appreso le motivazioni profonde del valletto, la giovane si ritrova davanti a un bivio morale.

La ragazza deve scegliere se supportare il fidanzato nel suo piano di vendetta o se denunciarlo ai marchesi. Nel frattempo, un testimone indiscreto e misterioso avvista i due giovani amanti mentre si scambiano un bacio appassionato nei giardini storici. L’atmosfera generale alla Promessa diventa insostenibile per i nobili. La salute della piccola Rafaela peggiora costantemente e nessun medico della provincia vuole visitarla. La nobildonna Leocadia attribuisce questo crudele isolamento alle pesanti minacce del barone de Valladares, tesi confermata anche da Martina.

Sabato 6 giugno

Arriva finalmente il tanto atteso momento del riscatto e dell’azione per i giovani protagonisti della soap opera spagnola. Il coraggioso Manuel e la determinata Enora testano con assoluto successo il nuovo motore aeronautico direttamente in aria. Questa riuscita eccezionale apre una via di speranza per la salvezza della neonata. I marchesi possono infatti usare il veloce aeroplano per raggiungere e portare alla tenuta un medico specializzato da qualsiasi parte della Spagna. Subito dopo i festeggiamenti per il volo riuscito, tra Toño ed Enora scatta un bacio inaspettato.

Nel frattempo la cuoca Simona, profondamente indignata per l’indifferenza delle classi alte verso la bambina malata, prende l’iniziativa e conduce personalmente il dottor Guillen al palazzo. La cuoca affronta a viso aperto sia Leocadia sia il Capitano Lorenzo. I due nobili rifiutano con sdegno la presenza del medico del paese solo per via di rigidi e insensati pregiudizi sociali, mettendo a rischio la vita della piccola.

Domenica 7 giugno – La Promessa 1–7 giugno 2026

L’intervento terapeutico del dottor Guillen si rivela vitale e decisivo per salvare la piccola Rafaela dalla morte, ma la sua visita lascia pesanti strascichi negativi per la cuoca Simona e per il valletto Ricardo. La nobildonna Leocadia, terrorizzata dal possibile crollo della reputazione della propria famiglia, esorta nuovamente il Capitano Lorenzo a intervenire per insabbiare lo scandalo. Il giovane Curro non arretra di un millimetro e prosegue la sua crociata personale contro il Capitano de La Mata, costringendo il maggiordomo Cristóbal a intervenire nei corridoi.

Il rigido maggiordomo capo, ben consapevole del passato di Curro, lo ammonisce severamente invitandolo a non provocare l’ira di Lorenzo. Infine, mentre il giovane Toño si scopre sempre più invaghito della determinata Enora, l’amico Manuel si trasforma nel suo confidente privato. Il pilota lo mette in guardia, invitandolo a proteggere il proprio cuore qualora il sentimento amoroso non fosse pienamente ricambiato dalla ragazza. Gli ultimi drammatici eventi legati al medico spingono Adriano e la nobile Catalina a prendere una decisione radicale: alla tenuta le cose devono cambiare per sempre.

Dove vederla

La fortunata telenovela spagnola La Promessa va in onda regolarmente nel palinsesto di Rete 4 dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 19:43. Tutti gli episodi quotidiani della quarta stagione sono disponibili anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity, fruibili sia in diretta live sia in modalità on demand.