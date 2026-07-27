La nuova settimana, quella dal 27 luglio al 2 agosto, di La Promessa si annuncia ricca di tensioni familiari, amori ostacolati e nuove decisioni pericolose. La soap spagnola, in onda su Rete 4 alle 19:45 e il sabato anche in prima serata, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende dei Luján e della servitù.

Gli episodi porteranno al centro della scena le paure di Catalina per la sicurezza dei figli, la proposta di matrimonio di Toño a Enora, il bacio tra Angela e Curro scoperto da Leocadia, la possibile partenza di Pia per Aranjuez e la decisione di Leocadia di accettare la proposta del capitano.

La Promessa 27 luglio-2 agosto 2026 – lunedì 27 luglio 2026

La settimana si apre con Catalina sempre più spaventata dalle minacce del barone de Valladares. La donna teme per la sicurezza dei suoi figli e sente che restare a La Promessa potrebbe diventare troppo pericoloso.

Per questo decide di parlarne con Adriano. L’idea di lasciare la tenuta prende forma e rischia di aprire una nuova frattura nel loro rapporto già messo alla prova.

La Promessa, trama martedì 28 luglio 2026

Nel nuovo episodio la notizia della proposta di matrimonio di Toño a Enora si diffonde rapidamente. La servitù accoglie la novità con entusiasmo e curiosità.

Enora, però, non ha ancora dato una risposta definitiva. La ragazza si ritrova così al centro delle attenzioni, divisa tra emozione, dubbi e il timore di compiere una scelta troppo affrettata.

La Promessa 27 luglio-2 agosto 2026 – mercoledì 29 luglio 2026

Leocadia assiste di nascosto a una scena che conferma i suoi sospetti. La donna sorprende Angela e Curro mentre si baciano e si promettono di lasciare insieme La Promessa.

Per Leocadia è un duro colpo. Il legame tra i due ragazzi diventa una minaccia ai suoi piani e la donna capisce di dover intervenire prima che sia troppo tardi.

La Promessa, trama giovedì 30 luglio 2026

Manuel scopre che Don Cristobal vuole mandare Pia ad Aranjuez. Il giovane non resta indifferente e prova a convincerlo a cambiare idea.

La possibile partenza di Pia crea tensione nella tenuta. Manuel capisce che quella decisione potrebbe avere conseguenze pesanti e tenta di fermarla prima che diventi definitiva.

La Promessa 27 luglio-2 agosto 2026 – venerdì 31 luglio 2026

Nel frattempo Vera va da Lope per scusarsi dopo averlo spinto. La giovane cerca un chiarimento, ma si trova davanti un atteggiamento molto freddo.

Lope non sembra disposto a dimenticare facilmente quanto accaduto. Il loro rapporto resta sospeso, segnato da incomprensioni e sentimenti trattenuti.

La Promessa, trama sabato 1 agosto 2026

Leocadia prende una decisione estrema per allontanare Angela da Curro. Pur di impedire che i due costruiscano un futuro insieme, sceglie di cedere alla proposta di matrimonio del capitano con sua figlia.

La scelta rischia di cambiare per sempre il destino di Angela. Il sentimento per Curro diventa così sempre più ostacolato da interessi familiari e strategie di potere.

La Promessa 27 luglio-2 agosto 2026 – domenica 2 agosto 2026

La settimana si chiude con gli equilibri di La Promessa sempre più fragili. Catalina continua a temere per i suoi figli, mentre Adriano prova a capire se esista ancora un futuro nella tenuta.

Intanto Angela e Curro rischiano di essere separati dai piani di Leocadia, mentre la possibile partenza di Pia per Aranjuez apre un nuovo fronte di tensione tra nobili e servitù.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45 e il sabato anche in prima serata.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.