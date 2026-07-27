La nuova settimana, quella dal 27 al 31 luglio, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di intrighi, alleanze sorprendenti e nuovi giochi di potere. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:05 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende di Yildiz, Ender, Sahika, Kerim, Mert e Halit.

Gli episodi porteranno al centro della scena il piano di Mert e Kerim contro Halit, il tentativo di Yildiz di riprendersi Halit Can, il matrimonio di Mert con Zara, la nuova posizione dell’uomo nella holding e la difficile situazione economica in cui finisce Yildiz dopo le decisioni di Halit.

Forbidden Fruit 27-31 luglio 2026 – lunedì 27 luglio 2026

La settimana si apre con Mert e Kerim sempre più determinati a colpire Halit. I due mettono a punto un piano per danneggiarlo e riescono a ottenere le chiavi del suo ufficio insieme alla combinazione della cassaforte.

L’obiettivo è derubare Halit e metterlo in difficoltà nel momento più delicato. La strategia, però, rischia di trasformarsi in una bomba pronta a esplodere dentro la famiglia Argun.

Forbidden Fruit, trama martedì 28 luglio 2026

Nel nuovo episodio Yildiz prova a riprendere in mano la propria vita e decide di agire per riavere con sé il piccolo Halit Can. Per riuscirci si affida all’aiuto di Sahika e alla complicità di Aysel e Yigit.

Il suo piano ha un obiettivo preciso: allontanare Ender da Halit e ritrovare il posto che sente di aver perso. La nuova alleanza con Sahika, però, resta pericolosa e piena di insidie.

Forbidden Fruit 27-31 luglio 2026 – mercoledì 29 luglio 2026

Mert sposa Zara e inizia ad assumere un ruolo sempre più importante nella holding. L’uomo capisce di avere finalmente una posizione di forza e non vuole rinunciare ai poteri che Halit gli ha concesso.

Per proteggere il proprio vantaggio, Mert fa in modo che Halit non riceva alcune lettere inviate da Kerim. La sua manovra dimostra quanto sia disposto a tutto pur di restare al centro degli affari.

Forbidden Fruit, trama giovedì 30 luglio 2026

Halit decide di nominare Mert come suo sostituto temporaneo. Per l’uomo è un’occasione enorme e lui cerca subito di mostrarsi competente, affidabile e leale alla famiglia Argun.

La sua ascesa, però, non passa inosservata. Sahika ed Ender iniziano a considerarlo una minaccia concreta per il controllo dell’azienda e capiscono che la sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri.

Forbidden Fruit 27-31 luglio 2026 – venerdì 31 luglio 2026

La settimana si chiude con una decisione destinata a pesare su Yildiz. Nel testamento, Halit ripartisce il patrimonio tra i figli e affida a una fondazione la gestione delle quote di Halit Can fino alla maggiore età.

Per Yildiz è un durissimo colpo. La donna si ritrova in difficoltà economiche e capisce che il futuro di suo figlio e la sua posizione nella famiglia Argun sono molto più fragili di quanto immaginasse.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:05.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.