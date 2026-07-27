La nuova settimana, quella dal 27 al 31 luglio, di Far Away si annuncia ricca di rivelazioni, tensioni familiari e scelte dolorose. La soap turca, in onda su Canale 5 dalle 15:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il difficile rapporto tra Alya e Cihan, sempre più segnato da segreti, ferite e lotte di potere.

Gli episodi porteranno al centro della scena la scoperta della relazione tra Cihan e Mine, il pericolo corso da Kaya, il gesto di Sahin, la proposta di Demir a Fidan, il desiderio di Alya di divorziare e il ritorno di Mine in ospedale.

Far Away 27-31 luglio 2026 – lunedì 27 luglio 2026

La settimana si apre con una scoperta dolorosa per Alya. La donna viene a sapere che Cihan e Mine hanno avuto una relazione e si ritrova travolta da una verità che cambia il suo modo di guardare il marito.

Quando i due tornano alla villa, Mine cerca di parlare con Cihan, ma lui evita il confronto. Il suo silenzio rende la situazione ancora più pesante e lascia Alya piena di dubbi.

Far Away, trama martedì 28 luglio 2026

Nel nuovo episodio la tensione esplode intorno a Kaya. Mahmut è sul punto di premere il grilletto e ucciderlo, ma l’intervento improvviso di Sahin cambia tutto.

Sahin riesce a bloccarlo, ma nella confusione parte un colpo. Il pericolo è altissimo e la famiglia Albora si ritrova ancora una volta davanti alle conseguenze della violenza.

Far Away 27-31 luglio 2026 – mercoledì 29 luglio 2026

Fidan ha un malore e la situazione mette in allarme chi le sta accanto. Proprio in questo momento delicato, Demir decide di avanzare una proposta destinata a sconvolgerla.

L’uomo chiede a Fidan di sposarlo e lega la richiesta a una garanzia molto pesante: Sahin dovrà uscire sano e salvo dal carcere. La proposta appare così come un ricatto mascherato da promessa.

Far Away, trama giovedì 30 luglio 2026

Alya non riesce più a sopportare il peso delle bugie e decide di separarsi da Cihan. La donna vuole il divorzio e prova a cercare una strada per liberarsi da un matrimonio ormai diventato insostenibile.

Cihan, però, non intende concederglielo. L’uomo fa in modo che tutti gli avvocati di Mardin si rifiutino di rappresentarla, lasciando Alya senza appoggi.

Far Away 27-31 luglio 2026 – venerdì 31 luglio 2026

La settimana si chiude con Mine sconvolta dalla fine della sua relazione con Cihan. La donna torna in ospedale per affrontare Alya e, in modo inatteso, le propone di aiutarla.

Alya, però, rifiuta. Non riesce ad accettare il sostegno della donna che ha avuto una relazione con suo marito e sceglie di affrontare da sola una battaglia sempre più complicata.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 15:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.