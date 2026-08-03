La nuova settimana, quella dal 3 al 7 agosto, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di nuovi equilibri, strategie aziendali e svolte sentimentali. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire i suoi protagonisti tra amori complicati, segreti e nuove tensioni.

Gli episodi porteranno al centro della scena la crisi della Argun Holding, la proposta di fusione avanzata da Mert, l’arrivo del potente Hasan Ali, i dubbi di Yildiz sul futuro e il suo crescente interesse per Cagatay.

Forbidden Fruit 3-7 agosto 2026 – lunedì 3 agosto 2026

La settimana si apre con la Argun Holding in una fase molto delicata. L’azienda attraversa un momento difficile e Mert prova a proporre una via d’uscita: una fusione con la Kuyu Holding.

Alla guida della società c’è il potente Hasan Ali, chiamato anche il Presidente. La sua entrata in scena può cambiare gli equilibri economici e personali dei protagonisti, mentre Ender, Sahika, Zehra e Mert iniziano a muoversi con grande cautela.

Forbidden Fruit, trama martedì 4 agosto 2026

Dopo l’ennesimo tentativo fallito di trovare un lavoro, Yildiz si sente sempre più scoraggiata. La giovane capisce che ricominciare da sola non sarà semplice e inizia a valutare con attenzione i consigli di Asuman.

La madre le suggerisce di pensare a un nuovo matrimonio, convinta che questa possa essere la strada più sicura per ritrovare stabilità. Yildiz, però, non vuole accontentarsi e comincia a guardare con interesse a un nome preciso dell’alta società.

Forbidden Fruit 3-7 agosto 2026 – mercoledì 5 agosto 2026

Yildiz trova una nuova casa e prova a riprendere in mano la propria vita. Il pensiero di Cagatay, però, diventa sempre più insistente e la ragazza chiede aiuto a Caner ed Emir.

I due amici vengono coinvolti nel tentativo di farle rivedere Cagatay, ormai diventato una vera ossessione per lei. L’ambito scapolo dell’alta società sembra rappresentare per Yildiz una nuova possibilità, ma anche un rischio enorme.

Forbidden Fruit, trama giovedì 6 agosto 2026

Ender, Sahika, Zehra e Mert partecipano a una cena organizzata dal loro nuovo socio per festeggiare la collaborazione appena nata. L’incontro ha un valore decisivo per il futuro della Argun Holding.

Dietro i sorrisi e le formalità, però, restano sospetti e rivalità. Sahika osserva ogni dettaglio, Ender prova a capire quanto possa fidarsi dei nuovi alleati e Mert continua a giocare una partita molto ambiziosa.

Forbidden Fruit 3-7 agosto 2026 – venerdì 7 agosto 2026

Asuman incontra per la prima volta Feride e l’antipatia tra le due è immediata. Il confronto fa intuire che la famiglia di Cagatay potrebbe diventare un nuovo ostacolo per Yildiz.

Intanto Yildiz, riconoscente a Cagatay per averla ospitata, decide di preparargli una torta per fare colpo. Quando arriva a casa sua, però, fa una scoperta inattesa che rischia di complicare ancora di più i suoi piani.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.