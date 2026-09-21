La nuova settimana, quella dal 21 al 27 settembre, di La Promessa si annuncia ricca di segreti, indagini e nuove tensioni nella tenuta dei De Luján. La soap spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45, il sabato anche in prima serata, ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Gli episodi porteranno al centro Maria, scossa dall’arrivo di Carlo, le responsabilità di Teresa come governante, i sospetti su Santos e le manovre legate a Lorenzo.

La Promessa 21-27 settembre 2026 – lunedì 21 settembre 2026

La settimana si apre con Maria profondamente turbata dall’arrivo di Carlo. La giovane non riesce a vivere questo incontro con serenità, perché la sua situazione personale è sempre più delicata e la gravidanza pesa su ogni scelta.

Intanto Teresa affronta nuove sfide nel ruolo di governante. La responsabilità la mette alla prova e la costringe a trovare un equilibrio tra autorità, sensibilità e rapporti con la servitù.

La Promessa, trama martedì 22 settembre 2026

Petra entra nelle indagini sul mistero delle ricette plagiate. La questione di Madame Cocotte diventa sempre più ingombrante e coinvolge diversi membri della servitù.

La presenza di Petra può cambiare il corso delle indagini: la donna osserva, ascolta e non esita a esporsi quando crede di aver trovato un elemento utile.

La Promessa 21-27 settembre 2026 – mercoledì 23 settembre 2026

Curro confida ad Angela di aver coinvolto Manuel nella lotta contro Lorenzo. La rivelazione rafforza il legame tra i due, ma aumenta anche i rischi.

Angela capisce che Curro è disposto ad andare fino in fondo. La battaglia contro Lorenzo non riguarda più soltanto vecchi rancori, ma una verità che potrebbe travolgere l’intera famiglia.

La Promessa, trama giovedì 24 settembre 2026

Leocadia e Cristóbal mettono in scena un incontro con un falso investigatore. La loro mossa serve a orientare i sospetti e a proteggere interessi ancora poco chiari.

Intanto Curro e Pia si alleano. La cameriera conosce bene i segreti della tenuta e può diventare una risorsa preziosa per il ragazzo.

La Promessa 21-27 settembre 2026 – venerdì 25 settembre 2026

Maria si prepara a rivelare a Carlo la verità sulla sua gravidanza. È un momento decisivo, carico di paura e incertezza, perché da quella confessione può dipendere il futuro della ragazza.

Nel frattempo Lope e Vera accusano Santos di essere il falso Madame Cocotte. I due decidono di denunciare i sospetti anche a Cristóbal, aprendo un nuovo fronte di tensione.

La Promessa, trama sabato 26 settembre 2026

Le accuse contro Santos scuotono la servitù. Il caso delle ricette plagiate diventa sempre più spinoso e rischia di creare nuove fratture tra chi cerca la verità e chi ha qualcosa da nascondere.

Cristóbal si ritrova al centro di informazioni contrastanti, mentre Petra continua a osservare ogni movimento. Il clima a La Promessa diventa sempre più teso.

La Promessa 21-27 settembre 2026 – domenica 27 settembre 2026

La settimana si chiude con Lorenzo pronto a imporre una richiesta sorprendente: pretende la presenza della misteriosa Madame Cocotte alle sue nozze.

La sua pretesa rischia di smascherare chi si nasconde dietro quel nome e di far esplodere un caso che sembrava destinato a restare confinato nelle cucine. A La Promessa nessun segreto sembra più al sicuro.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45, il sabato anche in prima serata. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.