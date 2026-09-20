La programmazione di stasera in TV, lunedì 21 settembre 2026, si apre con un confronto fra fiction, reality e attualità. Rai 1 propone Il giovane Montalbano – Un’albicocca; su Canale 5 prosegue il Grande Fratello VIP. Rai 2 e Italia 1 scelgono invece il cinema d’azione con L’uomo dei ghiacci – The Ice Road e Peppermint – L’angelo della vendetta.

L’approfondimento trova spazio su Rai 3, Rete 4 e La7 con Lo stato delle cose, Quarta Repubblica e La Torre di Babele. TV8 propone Mia moglie per finta, mentre Nove viaggia fino a Manila con Little Big Italy. Su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con Hamnet – Nel nome del figlio.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Un’albicocca . Michele Riondino nell’ultimo episodio della seconda stagione.

– . Michele Riondino nell’ultimo episodio della seconda stagione. Rai 2, ore 21:20 – L’uomo dei ghiacci – The Ice Road . Liam Neeson affronta una missione su strade di ghiaccio.

– . Liam Neeson affronta una missione su strade di ghiaccio. Rai 3, ore 21:15 – Lo stato delle cose . L’approfondimento con Massimo Giletti.

– . L’approfondimento con Massimo Giletti. Rete 4, ore 21:30 – Quarta Repubblica . Attualità e politica con Nicola Porro.

– . Attualità e politica con Nicola Porro. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello VIP . Ilary Blasi torna a seguire la vita nella casa.

– . Ilary Blasi torna a seguire la vita nella casa. Italia 1, ore 21:27 – Peppermint – L’angelo della vendetta . Jennifer Garner in un thriller di vendetta.

– . Jennifer Garner in un thriller di vendetta. La7, ore 21:15 – La Torre di Babele . La lettura dei grandi temi con Corrado Augias.

– . La lettura dei grandi temi con Corrado Augias. TV8, ore 21:40 – Mia moglie per finta . Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia sentimentale.

– . Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia sentimentale. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Manila. Francesco Panella cerca la cucina italiana nelle Filippine.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Un’albicocca . Michele Riondino nell’ultimo episodio della seconda stagione.

– . Michele Riondino nell’ultimo episodio della seconda stagione. Rai 2, ore 21:20 – L’uomo dei ghiacci – The Ice Road . Liam Neeson affronta una missione su strade di ghiaccio.

– . Liam Neeson affronta una missione su strade di ghiaccio. Rai 3, ore 21:15 – Lo stato delle cose . L’approfondimento con Massimo Giletti.

– . L’approfondimento con Massimo Giletti. Rai 4, ore 21:20 – Kung Fu Jungle . Donnie Yen affronta un assassino che prende di mira esperti di arti marziali.

– . Donnie Yen affronta un assassino che prende di mira esperti di arti marziali. Rai 5, ore 21:23 – La sala professori . Un sospetto di furto destabilizza una comunità scolastica.

– . Un sospetto di furto destabilizza una comunità scolastica. Rai Movie, ore 21:30 – Un uomo chiamato cavallo . Richard Harris nel western di Elliot Silverstein.

– . Richard Harris nel western di Elliot Silverstein. Rai Premium, ore 21:20 – Il bodyguard e la principessa . Una fuga dalla vita di corte diventa un viaggio sentimentale.

– . Una fuga dalla vita di corte diventa un viaggio sentimentale. Rai 1, ore 23:40 – Cose nostre . Le storie raccontate da Emilia Brandi.

– . Le storie raccontate da Emilia Brandi. Rai 2, ore 23:15 – Il processo del lunedì. La seconda serata dedicata al calcio.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Quarta Repubblica . Attualità e politica con Nicola Porro.

– . Attualità e politica con Nicola Porro. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello VIP . Ilary Blasi torna a seguire la vita nella casa.

– . Ilary Blasi torna a seguire la vita nella casa. Italia 1, ore 21:27 – Peppermint – L’angelo della vendetta . Jennifer Garner in un thriller di vendetta.

– . Jennifer Garner in un thriller di vendetta. 20, ore 21:10 – Geostorm . Un sistema per controllare il clima mette in pericolo il pianeta.

– . Un sistema per controllare il clima mette in pericolo il pianeta. Iris, ore 21:13 – Pearl Harbor . Michael Bay intreccia guerra e melodramma.

– . Michael Bay intreccia guerra e melodramma. Italia 1, ore 23:36 – Cold Case. Le indagini sui casi irrisolti proseguono in seconda serata.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – La Torre di Babele . La lettura dei grandi temi con Corrado Augias.

– . La lettura dei grandi temi con Corrado Augias. TV8, ore 21:40 – Mia moglie per finta . Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia sentimentale.

– . Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia sentimentale. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Manila . Francesco Panella cerca la cucina italiana nelle Filippine.

– . Francesco Panella cerca la cucina italiana nelle Filippine. TV8, ore 23:55 – (S)ex List . Anna Faris e Chris Evans in una commedia sui bilanci sentimentali.

– . Anna Faris e Chris Evans in una commedia sui bilanci sentimentali. Nove, ore 23:25 – Little Big Italy – Tokyo, seconda parte. Il viaggio gastronomico continua in Giappone.

I film di stasera in TV lunedì 21 settembre 2026

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road – Rai 2, ore 21:20 . Dopo un incidente in una miniera, un gruppo di camionisti deve trasportare attrezzature indispensabili ai soccorsi. Il percorso attraversa superfici ghiacciate sempre meno sicure. Liam Neeson guida il cast di un film che somma rischi ambientali e ostacoli umani.

– Rai 2, ore . Dopo un incidente in una miniera, un gruppo di camionisti deve trasportare attrezzature indispensabili ai soccorsi. Il percorso attraversa superfici ghiacciate sempre meno sicure. Liam Neeson guida il cast di un film che somma rischi ambientali e ostacoli umani. Peppermint – L’angelo della vendetta – Italia 1, ore 21:27 . Riley perde il marito e la figlia in un agguato. Quando la giustizia non riesce a colpire i responsabili, scompare per poi tornare con un piano di vendetta. Jennifer Garner interpreta una donna che trasforma il lutto in un’azione violenta e metodica.

– Italia 1, ore . Riley perde il marito e la figlia in un agguato. Quando la giustizia non riesce a colpire i responsabili, scompare per poi tornare con un piano di vendetta. Jennifer Garner interpreta una donna che trasforma il lutto in un’azione violenta e metodica. Mia moglie per finta – TV8, ore 21:40 . Il chirurgo Danny usa una falsa situazione matrimoniale per evitare legami impegnativi. Quando incontra una donna con cui vorrebbe costruire una relazione, coinvolge la propria assistente Katherine in una messinscena. Ogni tentativo di correggere la bugia la rende più complicata.

– TV8, ore . Il chirurgo Danny usa una falsa situazione matrimoniale per evitare legami impegnativi. Quando incontra una donna con cui vorrebbe costruire una relazione, coinvolge la propria assistente Katherine in una messinscena. Ogni tentativo di correggere la bugia la rende più complicata. Geostorm – 20, ore 21:10 . Una rete di satelliti è stata costruita per contenere gli eventi climatici estremi. Quando il sistema inizia a produrre disastri, bisogna capire chi o che cosa lo stia alterando. Gerard Butler è al centro di una corsa contro una catastrofe globale.

– 20, ore . Una rete di satelliti è stata costruita per contenere gli eventi climatici estremi. Quando il sistema inizia a produrre disastri, bisogna capire chi o che cosa lo stia alterando. Gerard Butler è al centro di una corsa contro una catastrofe globale. La sala professori – Rai 5, ore 21:23 . Una giovane insegnante cerca di reagire a una serie di furti nella scuola. Il suo tentativo di arrivare alla verità produce sospetti e tensioni fra docenti, studenti e famiglie. Leonie Benesch interpreta Carla Nowak nel film di İlker Çatak.

– Rai 5, ore . Una giovane insegnante cerca di reagire a una serie di furti nella scuola. Il suo tentativo di arrivare alla verità produce sospetti e tensioni fra docenti, studenti e famiglie. Leonie Benesch interpreta Carla Nowak nel film di İlker Çatak. Un uomo chiamato cavallo – Rai Movie, ore 21:30. Un aristocratico inglese viene catturato da una comunità sioux. L’esperienza lo costringe a confrontarsi con una cultura che inizialmente non comprende e a cercare un nuovo posto al suo interno. Richard Harris interpreta il protagonista.

Stasera su Rai 1: Il giovane Montalbano – Un’albicocca

Alle 21:30 Rai 1 propone Un’albicocca, sesto e ultimo episodio della seconda stagione de Il giovane Montalbano. Michele Riondino interpreta il commissario in una fase nella quale il futuro personale sembra condurlo lontano da Vigata.

Il progetto di trasferirsi a Genova per stare con Livia si confronta con un’indagine e con il peso dei legami costruiti in Sicilia. L’episodio intreccia il caso poliziesco alla scelta del luogo nel quale vivere e lavorare, facendo emergere ciò che trattiene Salvo nella propria terra. È un appuntamento particolarmente significativo per chi segue la formazione del personaggio prima degli anni del commissario interpretato da Luca Zingaretti.

Stasera su Rai 2 e Italia 1: azione con Liam Neeson e Jennifer Garner

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, su Rai 2 alle 21:20, costruisce la tensione attorno a una missione di soccorso. I mezzi pesanti devono raggiungere una miniera in condizioni estreme: il ghiaccio può cedere e il tempo disponibile si riduce. Liam Neeson interpreta un uomo costretto a misurare ogni decisione contro il rischio di fallire.

Su Italia 1 alle 21:27, Peppermint – L’angelo della vendetta segue invece un percorso di giustizia privata. Jennifer Garner è Riley, la cui perdita familiare alimenta un piano contro chi ritiene responsabile. I due film offrono ritmi sostenuti, ma il primo ruota attorno al salvataggio e il secondo alle conseguenze della vendetta.

Rai 3, Rete 4 e La7: tre proposte di approfondimento

Lo stato delle cose comincia su Rai 3 alle 21:15, con Massimo Giletti. Il programma affronta i temi del dibattito pubblico attraverso confronti e ricostruzioni. Su Rete 4 alle 21:30, Nicola Porro conduce invece Quarta Repubblica, dedicato all’attualità politica ed economica.

Corrado Augias propone La Torre di Babele su La7 alle 21:15. L’approccio del programma mette in relazione i problemi del presente con il contesto storico e culturale. Le tre trasmissioni permettono di scegliere fra diversi modi di leggere la settimana, senza limitarsi alla successione delle notizie del giorno.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello VIP occupa la prima serata di Canale 5 dalle 21:20. Ilary Blasi conduce il collegamento con la casa, mentre Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici intervengono dallo studio.

Dopo gli appuntamenti di giovedì e sabato, il racconto può seguire l’evoluzione delle prime dinamiche di convivenza. La continuità è una parte centrale del programma: piccoli gesti, discussioni e alleanze acquistano significato man mano che il pubblico conosce i concorrenti. La puntata del lunedì è quindi il riferimento per chi vuole mantenere il filo della stagione appena cominciata.

Stasera su Nove: Little Big Italy a Manila

Francesco Panella porta Little Big Italy a Manila, capitale delle Filippine. La puntata, in programma alle 21:30, osserva come la cucina italiana venga proposta e riconosciuta lontano dal Paese d’origine.

Il confronto fra ristoranti permette di parlare di piatti, ingredienti e identità attraverso le esperienze di chi vive all’estero. Il viaggio gastronomico comprende quindi anche una dimensione personale e culturale. Alle 23:25 il palinsesto prosegue con la seconda parte dell’appuntamento dedicato a Tokyo, prolungando l’esplorazione delle comunità italiane in Asia.

I film su Sky Cinema lunedì 21 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nel film tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell. La storia osserva la famiglia di William Shakespeare attraverso Agnes e il dolore per la perdita del figlio, mettendo al centro l’esperienza privata del lutto.

– . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nel film tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell. La storia osserva la famiglia di William Shakespeare attraverso Agnes e il dolore per la perdita del figlio, mettendo al centro l’esperienza privata del lutto. Sky Cinema Uno, ore 23:25 – Le tigri di Mompracem . Alberto Rodríguez racconta due fratelli legati dal lavoro subacqueo e da una condizione economica difficile. La scoperta di un possibile guadagno illegale apre una strada pericolosa, nella quale il desiderio di riscatto entra in conflitto con la prudenza.

– . Alberto Rodríguez racconta due fratelli legati dal lavoro subacqueo e da una condizione economica difficile. La scoperta di un possibile guadagno illegale apre una strada pericolosa, nella quale il desiderio di riscatto entra in conflitto con la prudenza. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Swiped. Lily James interpreta Whitney Wolfe Herd. La sua vicenda imprenditoriale diventa il punto di partenza per raccontare il settore delle applicazioni di incontri, i rapporti di potere sul lavoro e la costruzione di una strada professionale autonoma.

Stasera in TV, lunedì 21 settembre: cosa scegliere

Chi cerca una fiction italiana può scegliere Il giovane Montalbano. Per il cinema d’azione ci sono The Ice Road, Peppermint, Kung Fu Jungle e Geostorm.

La commedia romantica della serata è Mia moglie per finta, mentre La sala professori propone un dramma nel quale una vicenda quotidiana mette alla prova un’intera comunità.

Il Grande Fratello VIP è l’alternativa per gli appassionati di reality. Little Big Italy unisce viaggio e gastronomia; su Sky, Hamnet – Nel nome del figlio offre un racconto intimo fra famiglia, perdita e creazione artistica.

Programmazione verificata al 16 settembre 2026. Gli orari possono subire variazioni.