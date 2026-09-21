La nuova settimana, quella dal 21 al 27 settembre, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di tensioni familiari, alleanze pericolose e nuove rotture. La soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30, con gli episodi disponibili su Mediaset Infinity. Gli episodi porteranno al centro il matrimonio sempre più fragile tra Yildiz e Cagatay, le manovre di Ender e Sahika contro Hasan Ali e i problemi di Zehra con Mert.

Forbidden Fruit 21-27 settembre 2026 – lunedì 21 settembre 2026

La settimana si apre con Yildiz e Cagatay sempre più distanti. La giovane litiga con il marito e fatica a trovare un equilibrio nella nuova famiglia. Emir le consiglia di provare a migliorare i rapporti con i parenti di lui, evitando scontri inutili.

Per compiacere Hasan Ali, Yildiz decide di regalare un abito a Feride e organizza una cena con Cansu. Il suo gesto nasce dal desiderio di essere accettata, ma sotto la superficie restano gelosie, incomprensioni e una forte pressione emotiva.

Forbidden Fruit, trama martedì 22 settembre 2026

Le tensioni familiari diventano troppo pesanti per Yildiz, che accusa un malore. Cagatay si preoccupa e chiama un medico per visitarla. Il dottore le raccomanda di restare il più possibile tranquilla, ma per lei non è facile.

La giovane si sente accerchiata dalle aspettative della famiglia del marito. Ogni tentativo di mostrarsi all’altezza sembra trasformarsi in un nuovo problema, mentre Cagatay appare sempre meno disposto a comprenderla davvero.

Forbidden Fruit 21-27 settembre 2026 – mercoledì 23 settembre 2026

Nel frattempo Mert scopre la presenza di Nurgul in casa e affronta duramente Zehra. L’uomo la accusa di aver preso una decisione importante senza consultarlo e le impone di mandare via la donna.

La discussione mette in luce la fragilità del rapporto tra Zehra e Mert. Lei si sente giudicata e poco ascoltata, mentre lui pretende di controllare ogni scelta. Anche questa coppia mostra crepe sempre più evidenti.

Forbidden Fruit, trama giovedì 24 settembre 2026

Stanco dei continui problemi, Cagatay prende una decisione drastica: vuole separarsi da Yildiz. La notizia colpisce la ragazza nel profondo, proprio mentre lei stava cercando di adattarsi alla famiglia del marito.

La rottura rischia di cambiare tutti gli equilibri. Yildiz deve fare i conti con il dolore, ma anche con l’orgoglio e con la paura di perdere la posizione conquistata.

Forbidden Fruit 21-27 settembre 2026 – venerdì 25 settembre 2026

Mentre la crisi di Yildiz e Cagatay esplode, Ender e Sahika tentano di incastrare Hasan Ali con l’aiuto di Svetlana. Il loro obiettivo è ottenere un ricatto capace di metterlo all’angolo.

Il piano, però, non va come sperato. Hasan Ali scopre la trappola e si prepara a reagire. Le due donne capiscono di aver sottovalutato il nemico e che ogni passo falso potrebbe ritorcersi contro di loro.

Forbidden Fruit, trama sabato 26 settembre 2026

Dopo il fallimento del primo piano, Ender e Sahika non si arrendono. Le due decidono di colpire Hasan Ali passando attraverso Mahmut, nella speranza di trovare un punto debole.

La guerra diventa sempre più pericolosa. Ender e Sahika sanno di non potersi fidare davvero l’una dell’altra, ma per il momento hanno bisogno di restare unite contro un avversario comune.

Forbidden Fruit 21-27 settembre 2026 – domenica 27 settembre 2026

La settimana si chiude con Yildiz ancora travolta dalla crisi con Cagatay e con Hasan Ali pronto a difendersi dalle macchinazioni di Ender e Sahika.

Gli equilibri familiari restano instabili: il matrimonio di Yildiz è appeso a un filo, mentre le strategie di potere rischiano di trascinare tutti in una nuova resa dei conti.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity.