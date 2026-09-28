La nuova settimana, quella dal 28 settembre al 4 ottobre, di La Promessa si muove tra disciplina, nozze imposte e segreti sempre più pesanti. La soap spagnola va in onda su Rete 4 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro le nuove regole di Teresa, l’offerta di Manuel al capitano de la Mata, il tormento di Angela, il legame tra Maria e Carlo e le bugie di Enora scoperte da Tono.

La Promessa 28 settembre-4 ottobre 2026 – lunedì 28 settembre 2026

La settimana si apre con Teresa decisa a imporre maggiore disciplina alla servitù. Il suo atteggiamento crea subito malumori e fa capire che il clima nella tenuta è destinato a diventare più rigido.

Intanto Manuel compie una mossa audace: offre al capitano de la Mata il 25% de La Promessa pur di convincerlo a rinunciare alle nozze con Angela.

La Promessa, trama martedì 29 settembre 2026

Carlo racconta a Maria la sua difficile infanzia. Il loro rapporto si fa più intimo, mentre la giovane continua a portare dentro di sé il peso della gravidanza nascosta.

Leocadia vorrebbe mandare Angela agli esami dopo le nozze, ma Lorenzo si oppone. Angela ascolta la conversazione e scoppia a piangere, sempre più schiacciata da decisioni prese da altri.

La Promessa 28 settembre-4 ottobre 2026 – mercoledì 30 settembre 2026

Maria e Carlo si avvicinano ancora, ma la ragazza non riesce a confessare la verità sulla gravidanza. La stanchezza comincia a tradirla, anche se lei prova a resistere.

Adriano organizza una cena per Martina, cercando di creare un momento di serenità. Nel frattempo Tono scopre che Enora continua a mentire e resta profondamente turbato.

La Promessa, trama giovedì 1 ottobre 2026

Angela vede il suo abito da sposa e viene travolta dall’agitazione. La pressione è così forte che la giovane ha uno svenimento, lasciando tutti preoccupati.

Il matrimonio imposto diventa sempre più un incubo. Manuel continua a cercare una via d’uscita, ma ogni tentativo sembra scontrarsi con interessi più grandi di lui.

La Promessa 28 settembre-4 ottobre 2026 – venerdì 2 ottobre 2026

Tono conosce ormai la menzogna di Enora, ma decide di aspettare prima di affrontarla. La sua scelta mostra prudenza, ma anche il bisogno di capire quanto profondo sia l’inganno.

Maria appare sempre più stanca e fragile, ma non vuole rivelare la gravidanza. Il segreto rischia di diventare insostenibile, soprattutto ora che Carlo le è sempre più vicino.

La Promessa, trama sabato 3 ottobre 2026

La tensione tra nobili e servitù resta alta. Teresa cerca di mantenere l’ordine, ma le sue regole continuano a essere percepite come un peso da chi lavora a palazzo.

Angela resta al centro di pressioni e paure. Il suo futuro appare sempre più incerto, mentre Manuel non sembra disposto ad arrendersi all’idea di perderla.

La Promessa 28 settembre-4 ottobre 2026 – domenica 4 ottobre 2026

La settimana si chiude con tanti fronti ancora aperti: Maria continua a nascondere la gravidanza, Tono non affronta ancora Enora e Angela resta prigioniera delle decisioni familiari.

A La Promessa cresce la sensazione che ogni verità taciuta possa presto esplodere. Le alleanze si fanno fragili e il futuro dei protagonisti resta appeso a scelte dolorose.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19:45 su Rete 4.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.