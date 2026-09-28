La nuova settimana, quella dal 28 settembre al 2 ottobre, di Il Paradiso delle Signore porta al centro nuovi turbamenti familiari, sogni da inseguire e un matrimonio molto atteso. La soap italiana va in onda su Rai 1 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.

Gli episodi porteranno al centro la crisi di Riccardo con Nicoletta, l’arrivo di Diana al Circolo, il ritorno di Simona alla danza e il giorno del sì per Delia e Gianlorenzo.

Il Paradiso delle Signore 28 settembre-2 ottobre 2026 – lunedì 28 settembre 2026

Concetta pensa a un rinfresco in Caffetteria per Delia e Gianlorenzo prima delle nozze, ma Mimmo potrebbe essere impegnato al Circolo per una proposta ricevuta da Rebecca.

Lia trova una foto di Simona in tutù e la spinge a non rinunciare alla danza, ma la Venere reagisce male. Riccardo confessa ad Adelaide la crisi con Nicoletta, mentre Diana riceve da Carla una notizia devastante.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 29 settembre 2026

Al Paradiso arriva Cesare, chiamato per gestire le conseguenze del contratto firmato da Marcello con la compagnia di crociere. Elisa e Valter temono che la sua presenza possa smascherarli.

Diana arriva al Circolo e sorprende Rebecca. Mimmo scopre che le due ragazze sono cugine, mentre Riccardo e Umberto si confrontano da padre e figlio e decidono di sostenersi.

Il Paradiso delle Signore 28 settembre-2 ottobre 2026 – mercoledì 30 settembre 2026

Riccardo scopre che Umberto non può finanziare il progetto del fast-food e deve cercare nuovi soci. Marta ascolta una telefonata con Nicoletta e capisce che il fratello è profondamente turbato.

Delia e Gianlorenzo si preparano alle nozze ma affrontano un nuovo imprevisto. In Galleria, Simona prova qualche passo di danza, cade e viene soccorsa da Valter.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 1 ottobre 2026

Irene prova a risolvere il problema di Delia e Gianlorenzo, mentre Diana decide di cercare un lavoro per conquistare la propria indipendenza economica.

Marcello soffre per il danno economico causato al Paradiso, ma Valeria riesce a consolarlo. Umberto presenta Carla a Riccardo come possibile investitrice del fast-food.

Il Paradiso delle Signore 28 settembre-2 ottobre 2026 – venerdì 2 ottobre 2026

Riccardo resta grato a Umberto, ma teme che Carla non accetti di diventare sua socia. Adelaide, intanto, continua a diffidare della Corsi e delle sue intenzioni.

Valter si assume la colpa per il manichino rovinato da Simona e la incoraggia a inseguire il suo sogno. La ragazza recupera la lettera della scuola di ballo, mentre per Delia e Gianlorenzo arriva finalmente il giorno del sì.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.