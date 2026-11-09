La nuova settimana, quella dal 9 al 15 novembre, di La Promessa porta nuovi segreti, tensioni familiari e colpi di scena. La soap è disponibile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena angela dichiarata sana, lorenzo rilancia le nozze, con conseguenze importanti sui rapporti fra i protagonisti.

La Promessa 9-15 novembre 2026 – lunedì 9 novembre 2026

Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a identificare l’uomo che ha baciato Martina, senza sapere di essere proprio davanti a lui. Adriano cerca di sostenerlo mentre sopporta il peso di una situazione che lo coinvolge personalmente.

A La Promessa le cuoche escogitano una scusa per allontanarsi senza insospettire la governante. Sullo sfondo, la relazione tra Martina e Jacobo resta segnata dai non detti e dalla difficoltà di ritrovare fiducia.

La Promessa, trama martedì 10 novembre 2026

Angela affronta una nuova seduta con lo psichiatra e cerca di spiegare le pressioni esercitate da Lorenzo. Curro tenta di raggiungerla nella sua stanza, ma Leocadia glielo impedisce, aumentando la sensazione che qualcuno stia controllando ogni mossa della ragazza.

Samuel, disperato per la prossima chiusura del rifugio, crolla davanti a Petra. La donna cerca di offrirgli sostegno e di convincerlo che non tutto sia perduto, mentre le difficoltà economiche e organizzative continuano a pesare.

La Promessa 9-15 novembre 2026 – mercoledì 11 novembre 2026

Curro affronta Lorenzo e gli promette che, se Angela dovesse essere rinchiusa, troverà il modo di liberarla e fuggire insieme a lei. Il capitano non sembra però disposto a rinunciare al matrimonio e continua a muoversi per ottenere ciò che desidera.

Sul fronte degli affari Manuel scopre che alcune aziende stanno abbandonando l’accordo relativo alla licenza del motore. Toño lo invita a non rompere impulsivamente il patto con don Luis e a valutare nuove possibilità.

La Promessa, trama giovedì 12 novembre 2026

Teresa confida a Cristobal che il loro bacio ha avuto per lei un significato importante. La dichiarazione rende più difficile mantenere una distanza formale, proprio mentre entrambi devono affrontare la complessa vita della tenuta.

Petra propone di occuparsi del rifugio con l’aiuto di Prudencio, tentando di salvare il progetto di Samuel. Anche le cuoche manifestano il desiderio di collaborare, trasformando un momento di crisi in un’occasione di solidarietà.

La Promessa 9-15 novembre 2026 – venerdì 13 novembre 2026

Lo psichiatra conclude la valutazione di Angela dichiarando che non presenta disturbi mentali. La diagnosi dovrebbe rassicurare tutti, ma Curro teme che Lorenzo possa usare persino quell’esito per proseguire i propri piani.

Maria e Carlo, costretti a confrontarsi, finiscono per litigare e rifiutano di lavorare insieme. Teresa intuisce che dietro la loro ostilità si nasconde una vicenda personale non ancora chiarita.

La Promessa, trama sabato 14 novembre 2026

Jacobo, incoraggiato da Adriano, chiede scusa a Martina e riesce apparentemente a riconciliarsi con lei. La serenità dura però poco: sapere che è stato proprio Adriano a suggerirgli il gesto suscita nuove inquietudini.

Intanto Toño ed Enora individuano aziende straniere da contattare per il progetto di Manuel. Il giovane imprenditore intravede una via d’uscita, dopo il passo indietro delle società che sembravano interessate alla licenza.

La Promessa 9-15 novembre 2026 – domenica 15 novembre 2026

Lorenzo interpreta il giudizio favorevole dello psichiatra come un via libera e decide di riprendere i preparativi delle nozze con Angela. Curro non può che assistere con crescente preoccupazione alla nuova offensiva del capitano.

La settimana si chiude con l’arrivo di un comandante dell’esercito a La Promessa. L’uomo vuole parlare urgentemente con don Cristobal per una questione che riguarda Manuel: una visita destinata a creare nuove domande.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45, salvo variazioni di palinsesto. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.