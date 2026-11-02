La nuova settimana, quella dal 2 al 8 novembre 2026, di La Promessa porta nuovi colpi di scena. La soap va in onda su Rete 4, tutti i giorni intorno alle 19:45, ed è disponibile in streaming e on demand.

La Promessa 2-8 novembre 2026 – lunedì 2 novembre 2026

La presenza di uno psichiatra voluto da Lorenzo scuote la tenuta. Curro teme che Angela sia destinata a subire il trattamento riservato in passato a Eugenia. Martina confessa a Jacobo di aver baciato un altro uomo, provocandone la rabbia.

Carlo chiede a Pia se Maria Fernandez aspetti davvero un figlio da lui. Intanto Cristobal si avvicina a Teresa e la bacia, mentre Petra incontra Prudencio al rifugio. Manuel continua a confidare nel futuro del progetto imprenditoriale con Enora e Toño.

La Promessa, trama martedì 3 novembre 2026

I timori legati allo psichiatra continuano ad agitare Angela e Curro. La giovane percepisce la visita come una possibile arma nelle mani di Lorenzo, mentre Martina cerca di contenere le conseguenze della confessione fatta a Jacobo.

Anche la servitù vive giorni complicati: Teresa appare turbata dal bacio di Cristobal e Maria Fernandez cerca di capire perché Carlo abbia disertato l’appuntamento. Pia si ritrova coinvolta nel loro difficile chiarimento.

La Promessa 2-8 novembre 2026 – mercoledì 4 novembre 2026

Alonso spiega che il medico è arrivato per visitare Angela. Lorenzo le impone un ultimatum: se sarà giudicata sana dovrà sposarlo; in caso contrario finirà in sanatorio. Angela dice a Curro che preferirebbe essere internata piuttosto che unirsi al capitano.

Curro chiede a Martina di raccontare la sua esperienza in sanatorio. Intanto Pia prova a coprire la scomparsa di Carlo, ma confida a Maria Fernandez il sospetto che sia fuggito dopo aver appreso della gravidanza. Manuel affronta Leocadia senza lasciarsi intimidire.

La Promessa, trama giovedì 5 novembre 2026

Angela è prigioniera della minaccia di Lorenzo e non riesce a immaginare una scelta che non le provochi sofferenza. Curro cerca di sostenerla, mentre la testimonianza di Martina sul sanatorio rende ancora più concreto il pericolo dell’internamento.

Teresa evita Cristobal perché non sa come comportarsi dopo il bacio. Martina continua a rifiutarsi di fare il nome dell’uomo che ha baciato e Jacobo non riesce a superare il dubbio. Maria Fernandez soffre per il silenzio di Carlo.

La Promessa 2-8 novembre 2026 – venerdì 6 novembre 2026

Il dottor Antunez sottopone Angela a un colloquio e pretende di parlarle senza Lorenzo. Le sue domande puntano a farle accusare Curro, mentre il giudizio favorevole ai matrimoni combinati suscita nella ragazza uno scatto d’ira.

La reazione rischia di compromettere la visita. Curro la invita a resistere. Al rifugio incombe il pericolo della chiusura; intanto Teresa chiede a Cristobal di dimenticare ciò che è successo tra loro e Martina tenta di rassicurare Jacobo.

La Promessa, trama sabato 7 novembre 2026

La valutazione psichiatrica di Angela resta al centro dei timori di tutti. La giovane è nervosa e teme che ogni parola possa essere usata contro di lei, mentre Lorenzo attende un responso utile ai suoi progetti.

Maria Fernandez continua a soffrire per la fuga di Carlo. Il clima a La Promessa rimane fragile anche a causa del rapporto tra Martina e Jacobo e dei sentimenti irrisolti che agitano Teresa e Cristobal.

La Promessa 2-8 novembre 2026 – domenica 8 novembre 2026

La programmazione quotidiana della soap prosegue su Rete 4, ma al momento della redazione non era disponibile una trama giornaliera verificata per la puntata di domenica 8 novembre.

Restano aperti i nodi della valutazione di Angela, della scomparsa di Carlo e del rapporto tra Martina e Jacobo. Questi temi costituiscono il quadro della settimana, non anticipazioni confermate per l’episodio domenicale.

Dove vedere La Promessa

La Promessa è trasmessa su Rete 4 tutti i giorni intorno alle 19:45. Diretta e puntate on demand sono disponibili su Mediaset Infinity.