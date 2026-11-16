La nuova settimana, quella dal 16-22, di La Promessa porta nuove tensioni, scelte decisive e rapporti familiari messi alla prova. La soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni intorno alle 19:45 e si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.
Gli episodi porteranno al centro della scena: angela rifiuta le nozze con Lorenzo, Curro rivuole il suo rango. Non mancheranno tensioni familiari, decisioni complesse e sviluppi sentimentali.
La Promessa 16-22 novembre 2026 – lunedì 16 novembre 2026
Lo psichiatra dichiara che Angela non presenta problemi mentali, ma la diagnosi non mette fine alle pressioni di Lorenzo. Il capitano considera ormai possibile riprendere i preparativi del matrimonio.
Intanto Maria e Carlo litigano e rifiutano di lavorare fianco a fianco. Vera scrive a Lope, mentre Manuel riceve una visita inattesa di un ufficiale dell’esercito interessato al suo motore.
La Promessa, trama martedì 17 novembre 2026
Sebastian informa Manuel che la licenza del motore dovrà attendere l’autorizzazione dell’esercito. Leocadia nega ogni responsabilità, ma il giovane non riesce a nascondere la propria preoccupazione per il futuro dell’impresa.
Lorenzo pretende una data delle nozze e Angela rimprovera Curro per non essersi opposto abbastanza. Nel frattempo Martina propone a Jacobo una serata romantica sotto le stelle, sperando di superare le tensioni recenti.
La Promessa 16-22 novembre 2026 – mercoledì 18 novembre 2026
I problemi del motore continuano a dominare le conversazioni della tenuta. Toño prova a coinvolgere Simona e Candela nel progetto di sostegno al rifugio, dopo l’incontro con Prudencio.
Martina cerca di ricostruire l’intesa con Jacobo, mentre Vera continua a soffrire per la lontananza di Lope. Curro è sempre più deciso a recuperare il proprio rango e a non restare per sempre al servizio della famiglia.
La Promessa, trama giovedì 19 novembre 2026
Angela si sente accerchiata dalle insistenze di Lorenzo. Non intende accettare un matrimonio imposto, ma ogni giorno che passa la situazione diventa più difficile da gestire.
Anche Manuel resta in attesa del via libera militare. La sua iniziativa imprenditoriale è frenata proprio mentre sperava di trovare nuovi clienti, e la tensione con Leocadia non si placa.
La Promessa 16-22 novembre 2026 – venerdì 20 novembre 2026
Su ordine di Lorenzo, Teresa comunica ad Angela che deve incontrare il sarto per l’abito da sposa. La giovane rifiuta con fermezza e torna a chiedere aiuto a Curro, che si rivolge ad Alonso.
Sebastian Rivero arriva alla tenuta per controllare il motore. Intanto Cristobal confida a Teresa di essere ancora turbato dal loro bacio e Martina racconta a Margarita il proprio dolore per il bacio misterioso.
La Promessa, trama sabato 21 novembre 2026
Alonso manifesta l’intenzione di togliere Curro dalla servitù e ne parla con Leocadia, che promette di consultare Lisandro. Per Curro si apre uno spiraglio, anche se il futuro resta incerto.
Petra coordina il rifugio e Prudencio propone di vendere cibo in paese: Toño suggerisce i churros. Pia cerca invece di far dialogare Maria e Carlo, ancora incapaci di superare il loro scontro.
La Promessa 16-22 novembre 2026 – domenica 22 novembre 2026
La settimana si chiude con Lorenzo intenzionato a non rinunciare al matrimonio e Angela ferma nel proprio rifiuto. Curro spera che l’intervento di Alonso possa finalmente cambiare la sua posizione.
Resta aperto anche il problema di Manuel e dell’autorizzazione per il motore. Le anticipazioni ufficiali non dettagliano una trama specifica per domenica: questi sono i nodi lasciati in sospeso, non nuovi eventi confermati.
Dove vedere La Promessa
La Promessa è in onda su Rete 4 tutti i giorni intorno alle 19:45. Gli episodi si recuperano in streaming e on demand su Mediaset Infinity.