La nuova settimana, quella dal 16-21, di Forbidden Fruit porta nuove tensioni, scelte decisive e rapporti familiari messi alla prova. La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e sabato alle 15:30 e si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena: hasan Ali tenta la pace con Cagatay, Sahika prepara la vendetta. Non mancheranno tensioni familiari, decisioni complesse e sviluppi sentimentali.

Forbidden Fruit 16-21 novembre 2026 – lunedì 16 novembre 2026

Hasan Ali cerca di rimediare ai danni provocati negli affari di Cagatay e valuta una nuova strategia per tornare a parlargli. Il giovane, però, porta ancora il peso delle interferenze paterne: l’apparente premura di suo padre rischia di essere interpretata come l’ennesima manipolazione.

Ender continua intanto a fingere di frequentare Hasan Ali. L’intesa costruita davanti agli altri serve ai loro obiettivi, ma potrebbe rivelarsi difficile da controllare quando le tensioni familiari torneranno a esplodere.

Forbidden Fruit, trama martedì 17 novembre 2026

Una cena in famiglia diventa il terreno di un confronto spiacevole. Feride torna sulla questione della collana e mette Yildiz e Asuman alle strette, chiedendo chiarimenti che le due donne non possono più eludere.

Per uscire dall’imbarazzo, Yildiz e la madre cercano una soluzione concreta. La questione dell’oggetto prezioso, però, si intreccia con le rivalità domestiche e rende ancora più complicato il rapporto con Feride.

Forbidden Fruit 16-21 novembre 2026 – mercoledì 18 novembre 2026

Yildiz e Asuman si rivolgono al gioielliere Ziya nella speranza di recuperare la collana senza peggiorare la situazione. La risposta è una doccia fredda: per riaverla dovranno versarne l’intero valore.

La spesa inattesa obbliga le due a rivedere i propri piani. Zehra offre un aiuto, seppure con una certa riluttanza, e l’occasione la porta a riavvicinarsi a Caner ed Emir.

Forbidden Fruit, trama giovedì 19 novembre 2026

Cagatay viene a sapere che Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo. La scoperta conferma i suoi sospetti e fa saltare la poca fiducia che restava nel rapporto con il padre.

Ender comprende che lo scontro potrebbe avere conseguenze anche sugli affari. Decide quindi di proporsi come mediatrice, ma il suo intervento non è del tutto disinteressato: la donna sa quanto possa contare un’alleanza con Hasan Ali.

Forbidden Fruit 16-21 novembre 2026 – venerdì 20 novembre 2026

Ender prova a ricucire la frattura tra Hasan Ali e Cagatay, persuadendo il primo a rinunciare alle continue interferenze. Hasan Ali promette di non intromettersi più nella vita del figlio.

La promessa sembra aprire uno spiraglio, anche se la fiducia di Cagatay non si ricostruisce con poche parole. Sullo sfondo, Ender continua a gestire una relazione di facciata che potrebbe offrirle nuovi vantaggi.

Forbidden Fruit, trama sabato 21 novembre 2026

Sahika non accetta di uscire sconfitta dalla causa di divorzio e prepara una nuova vendetta. La sua reazione minaccia di rendere ancora più instabili gli accordi raggiunti fra gli altri protagonisti.

La donna prende parte anche a un importante evento di lavoro insieme a Hasan Ali. L’incontro offre alla coppia un’occasione pubblica, ma la contesa privata resta aperta e rischia di esplodere alla prima occasione utile.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e sabato alle 15:30. Gli episodi si recuperano in streaming e on demand su Mediaset Infinity.