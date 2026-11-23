La nuova settimana, quella dal 23 al 29 novembre, di La Promessa mette i sentimenti dei protagonisti alla prova. La soap spagnola in onda su Rete 4 e disponibile su Mediaset Infinity racconta una nuova fase nella tenuta dei Luján, fra decisioni di Alonso, scelte difficili per Angela e segreti che mettono in crisi le coppie.

Curro conquista un ruolo diverso a palazzo, ma Leocadia non accetta facilmente la decisione del marchese. La situazione di Angela preoccupa Martina e Margarita, mentre l’ispezione del comandante Rivero mette Manuel e il progetto del motore sotto osservazione. Domenica 29 è prevista la messa in onda, ma la trama specifica non è ancora pubblicata.

La Promessa 23-29 novembre 2026 – lunedì 23 novembre 2026

Martina confida a Margarita la propria preoccupazione per Angela e reagisce freddamente ai fiori di Jacobo. Petra rimprovera Jacobo per la collana di Cruz venduta a Leocadia, mentre Manuel chiede ad Alonso di restituire dignità a Curro.

Il comandante Rivero ispeziona l’hangar e Lorenzo lo invita a cena. Durante la serata Alonso annuncia una decisione importante: Curro non servirà più come valletto e diventerà il suo segretario personale, tornando a occupare un posto riconosciuto nella famiglia.

La Promessa, trama martedì 24 novembre 2026

Alonso conferma la promozione di Curro nonostante Leocadia sostenga che serva il consenso del duca di Carvajal. Il marchese rifiuta ulteriori condizionamenti e chiarisce di non fidarsi più della donna.

Carlo promette di assumersi le responsabilità verso il figlio di Maria. Pia li invita ad annunciare il fidanzamento, mentre Simona teme per il matrimonio di Toño ed Enora e Candela cerca di tranquillizzarla.

La Promessa 23-29 novembre 2026 – mercoledì 25 novembre 2026

Enora e Toño riescono a mettere in difficoltà il comandante durante l’ispezione, ma Rivero sospetta che Manuel stia nascondendo informazioni sul motore. Il progetto rischia dunque di attirare attenzioni sempre più scomode.

Jacobo organizza un momento con Martina e i figli di Catalina, sperando di riavvicinarsi a lei. Martina, però, continua a pensare ad Adriano. Nel frattempo Jacobo rivela a Leocadia di aver visto Cristobal, accendendo nuovi sospetti.

La Promessa, trama giovedì 26 novembre 2026

Margarita confessa a Curro di avere un piano per impedire il matrimonio fra Angela e Lorenzo. Vorrebbe coinvolgere il conte de Ayala, ma i suoi primi tentativi di incontrarlo non sono andati a buon fine.

Il comandante Rivero chiede a Toño di mostrargli ogni componente del motore. Jacobo riferisce a Leocadia di aver visto Cristobal e Teresa molto vicini: la donna, furiosa, affronta Cristobal e pretende da lui una prova di lealtà.

La Promessa 23-29 novembre 2026 – venerdì 27 novembre 2026

Pia insiste perché Carlo e Maria rendano ufficiale il fidanzamento. La gravidanza di Maria è sempre più visibile e la coppia capisce che non può continuare a rimandare una decisione pubblica.

Carlo e Maria provano a mostrare maggiore intesa per rendere credibile il loro rapporto. Dietro la scelta restano però sentimenti irrisolti, mentre il confronto con Samuel promette di rendere ancora più complicato il futuro della giovane.

La Promessa, trama sabato 28 novembre 2026

Curro ascolta il consiglio di Pia e si confronta con Angela: i due finalmente fanno pace. L’ispezione continua e Rivero discute con Enora; Carlo e Maria comunicano a Teresa che sono pronti a lavorare insieme.

Samuel confessa a Pia di amare ancora Maria, mentre anche lei ammette di aver sperato in una sua dichiarazione. Adriano e Martina riconoscono l’attrazione reciproca, ma lei insiste che debbano restare amici. Jacobo le propone di trasferirsi a New York.

La Promessa 23-29 novembre 2026 – domenica 29 novembre 2026

La programmazione di Rete 4 prevede un nuovo appuntamento con La Promessa, ma al momento la trama dettagliata di domenica 29 novembre non risulta pubblicata nelle fonti consultate.

Restano aperti il futuro di Curro e Angela, la proposta di Jacobo a Martina e i problemi di Manuel con l’ispezione. Questi sono i fili narrativi confermati della settimana, non anticipazioni specifiche attribuite alla puntata domenicale.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45 circa. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.