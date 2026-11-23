La nuova settimana, quella dal 23 al 29 novembre, di Il Paradiso delle Signore porta addii e nuove tensioni nella Milano del grande magazzino. La soap italiana, su Rai 1 alle 16:00 e in streaming su RaiPlay, presenta gli episodi dal 23 al 27 novembre. Diana si scontra con Carla mentre Riccardo vive una separazione dolorosa.

Le puntate seguono anche l’impegno di Odile e Matteo per la festa di beneficenza, le gelosie di Lia e il ritorno di Valeria con una nuova linea di intimo. Delia e Mimmo devono invece affrontare una cena familiare difficile, mentre a Villa Guarnieri arriva una lettera inattesa.

Il Paradiso delle Signore 23-27 novembre 2026 – lunedì 23 novembre 2026

Lia arriva al Paradiso con un look audace e attira gli sguardi. Odile intanto annuncia che la GMM vuole sviluppare una linea di accessori dopo la scelta del prêt-à-porter; Valeria torna da Roberto Landi con una nuova collezione di lingerie.

Diana riceve l’approvazione inattesa di Rebecca per essersi ribellata alla madre. Riccardo deve salutare la piccola Margherita, pronta a tornare a Parigi: un addio che lo lascia profondamente amareggiato.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 24 novembre 2026

Odile e Matteo pensano a una festa collegata alla serata benefica per la casa-famiglia, mentre Irene prova a coinvolgere Johnny. Il progetto crea movimento fra le Veneri e riaccende diverse dinamiche personali.

Delia è agitata per l’arrivo dei genitori e Mimmo l’aiuta a preparare una cena che non procede come sperato. Nel frattempo Iacopo fa a Valeria una proposta di lavoro, mettendola di fronte a una scelta fra opportunità differenti.

Il Paradiso delle Signore 23-27 novembre 2026 – mercoledì 25 novembre 2026

Lia non nasconde il fastidio per la crescente complicità fra Matteo e Odile. Johnny si mostra restio a esibirsi alla festa di beneficenza, ma Irene cerca un modo per convincerlo.

Roberto pensa a un premio speciale per la lotteria mentre la GMM cerca di attirare Valeria. I discorsi dei genitori di Delia mettono in imbarazzo la coppia. Carla, intanto, viene a sapere che Diana rischia di essere espulsa dall’università per un insulto al rettore.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 26 novembre 2026

La visita dei genitori di Delia continua a creare disagio quando si parla di figli. Irene e Lia cercano altre Veneri per il coro che dovrebbe accompagnare Johnny alla serata.

Riccardo soffre per la distanza da Margherita e la fine della relazione con Nicoletta, ma riceve sostegno dai familiari. Roberto fa a Valeria una proposta alternativa alla GMM. Diana si rifiuta di scusarsi con il rettore e il rapporto con Carla arriva quasi alla rottura.

Il Paradiso delle Signore 23-27 novembre 2026 – venerdì 27 novembre 2026

Una lettera inattesa arriva a Villa Guarnieri e agita gli equilibri familiari. Odile nota il legame fra Lia e Matteo: il giovane aiuta la Venere con un problema legato al padre e arriva in ritardo alla festa di beneficenza.

Diana decide di lasciare l’università e la casa materna, chiedendo la propria parte di eredità, ma una scoperta sconvolgente mette in discussione i suoi piani. La sua ribellione contro Carla sembra destinata ad avere conseguenze difficili da prevedere.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.