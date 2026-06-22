La nuova settimana, quella dal 22 al 26 giugno, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di difficoltà, nuove opportunità e tensioni per i fratelli Eren. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:50 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare la battaglia di Kadir, Ömer, Asiye ed Emel per restare uniti dopo la morte dei genitori.

Gli episodi porteranno al centro della scena la grave malattia di Emel, lo scontro tra Kadir e Akif, il ricatto contro l’imprenditore, il nuovo lavoro di Kadir e l’arrivo di Ömer e Asiye alla prestigiosa scuola Ataman, dove dovranno fare i conti con le provocazioni di Doruk e Berk.

Tutto per la mia famiglia 22-26 giugno 2026 – lunedì 22 giugno 2026

La settimana si apre con un duro confronto tra Kadir e Akif. Il ragazzo restituisce all’imprenditore il denaro consegnato a Şengül e lo accusa di aver trascurato la sicurezza di suo padre Veli, morto sul posto di lavoro.

Nel frattempo, le condizioni della piccola Emel peggiorano. La bambina è in preda a un delirio febbrile e rischia la polmonite. Per cercare di curarla e procurarle da mangiare, Ömer e Asiye sono costretti a vendere i loro cellulari. Intanto Şengül nasconde una consistente donazione di Suzan destinata ai quattro orfani.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 23 giugno 2026

Dopo la lite con Akif, Kadir sceglie di mettere da parte l’orgoglio e gli chiede un’opportunità di lavoro. L’uomo accetta e gli offre un posto nella caffetteria dell’istituto Ataman, una delle scuole più prestigiose della città.

L’aiuto di Akif coinvolge anche Ömer e Asiye, che ottengono la possibilità di studiare nella scuola privata senza dover sostenere alcuna spesa. Per i fratelli Eren sembra aprirsi una nuova strada, ma il cambiamento porterà con sé anche molte difficoltà.

Tutto per la mia famiglia 22-26 giugno 2026 – mercoledì 24 giugno 2026

Kadir scopre da Şengül che Ismet non si trova più in città. La notizia lo inquieta, soprattutto perché l’uomo è legato a una prova che potrebbe mettere in seria difficoltà Akif.

Poco dopo, Akif telefona a Kadir per ringraziarlo di avergli salvato la vita. L’imprenditore gli comunica che può iniziare a lavorare nella caffetteria e conferma che Ömer e Asiye potranno frequentare l’istituto Ataman. Per i fratelli Eren è un’occasione importante, ma anche l’inizio di un mondo completamente diverso dal loro.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 25 giugno 2026

I fratelli Eren cercano di ambientarsi nella nuova scuola, ma vengono subito presi di mira da Doruk e Berk. I due ragazzi non perdono occasione per far pesare loro la differenza sociale e rendere difficile il loro inserimento.

Nel frattempo, Melisa decide di invitare Ömer, Asiye, Kadir e gli altri alla sua festa di compleanno. Fuori dalla scuola, però, Orhan prova a sistemare il vecchio pollaio per trasformarlo nella nuova casa dei nipoti. Il progetto rischia di saltare quando il proprietario del terreno, Hilmi, pretende un affitto troppo alto.

Tutto per la mia famiglia 22-26 giugno 2026 – venerdì 26 giugno 2026

Doruk e Asiye sono costretti a lavorare insieme per un compito scolastico. Nonostante le loro profonde differenze, i due scoprono di avere qualcosa in comune: l’amore e il senso di protezione verso i propri fratelli.

Tra loro nasce così un primo momento di intesa, ma la tregua dura poco. Durante l’ora di ginnastica, Ömer sorprende tutti con un canestro spettacolare. La bravura del ragazzo irrita Doruk e gli altri compagni, che decidono di organizzare una nuova umiliazione contro i fratelli Eren.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:50.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.