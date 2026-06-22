Nuova Scena 3
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Nuova Scena 3, su Netflix la nuova edizione del talent dedicato al mondo del rap: Guè new entry nella giuria, le novità nel regolamento

Matteo Tuveri
22 Giugno 2026 2 Minuti di lettura
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Nuova Scena 3, talent dedicato al mondo del rap, debutta lunedì 22 giugno. La trasmissione è proposta, come gli anni scorsi, su Netflix.

Nuova Scena 3 novità

Nuova Scena 3, la programmazione tv

Nuova Scena 3 è una realizzazione originale della società Fremantle Italia. La terza edizione del talent è composta, in totale, da nove puntate, una in più rispetto allo scorso anno. Ogni appuntamento ha una durata di circa un’ora e a differenza di quel che accade solitamente sulla piattaforma essi non sono rilasciati tutti insieme.

I primi quattro, in particolare, sono resi disponibili alla visione il 22 giugno, a partire dalla mattina. Altre quattro puntate sono rilasciate una settimana dopo, lunedì 29 giugno. Il gran finale, invece, è distribuito dall’emittente di intrattenimento streaming il 6 luglio prossimo. A margine di tale puntata è comunicato il nome dell’artista vincitore, che ottiene il montepremi complessivo pari a 100 mila euro, che il concorrente può utilizzare per la propria crescita artistica.

La regia delle nuove puntate è affidata ad Alessio Muzi.

Guè è la principale novità della terza edizione

La principale novità di Nuova Scena 3 riguarda, senza dubbio, la giuria. Rispetto alla passata edizione sono confermati i tre giudici Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain, protagonisti dello show sin dal debutto, avvenuto nel 2024.

Ma la giuria, per la prima volta, si allarga e passa a quattro componenti. La new entry è Guè, in passato membro del trio dei Club Dogo e che dal 2011 ha avviato una proficua carriera da solista, scandita da grandi successi.

Nuova Scena 3 giuria

Nuova Scena 3, il regolamento

Con l’introduzione di un quarto giudice cambia, inevitabilmente, il regolamento di Nuova Scena 3. Nelle prime quattro puntate si svolgono le audizioni, con i giurati che si recano a Milano, Bologna e Lugano per ascoltare alcune promesse del mondo del rap. I giudici, durante tale fase del talent, sono affiancati da diversi ospiti che danno il loro contributo nella scelta dei concorrenti. Fra gli altri, presenziano Lazza, Kid Yugi, Neffa, Ele A e Tredici Pietro.

Nei quattro appuntamenti successivi la gara procede con nuove, avvincenti sfide. Fra le altre spiccano il cypher, che prevede che i concorrenti si dispongano in cerchio e si alternino in performance rapper, e i videoclip. Altra novità è legata all’arrivo della manche sui campionamenti, ovvero la pratica che consiste nel prendere un pezzo di un brano già noto e modificarlo per dar vita a una base inedita. Il talent termina con i duetti e le prove finali, che determinano il vincitore.

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