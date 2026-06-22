Nuova Scena 3, talent dedicato al mondo del rap, debutta lunedì 22 giugno. La trasmissione è proposta, come gli anni scorsi, su Netflix.

Nuova Scena 3, la programmazione tv

Nuova Scena 3 è una realizzazione originale della società Fremantle Italia. La terza edizione del talent è composta, in totale, da nove puntate, una in più rispetto allo scorso anno. Ogni appuntamento ha una durata di circa un’ora e a differenza di quel che accade solitamente sulla piattaforma essi non sono rilasciati tutti insieme.

I primi quattro, in particolare, sono resi disponibili alla visione il 22 giugno, a partire dalla mattina. Altre quattro puntate sono rilasciate una settimana dopo, lunedì 29 giugno. Il gran finale, invece, è distribuito dall’emittente di intrattenimento streaming il 6 luglio prossimo. A margine di tale puntata è comunicato il nome dell’artista vincitore, che ottiene il montepremi complessivo pari a 100 mila euro, che il concorrente può utilizzare per la propria crescita artistica.

La regia delle nuove puntate è affidata ad Alessio Muzi.

Guè è la principale novità della terza edizione

La principale novità di Nuova Scena 3 riguarda, senza dubbio, la giuria. Rispetto alla passata edizione sono confermati i tre giudici Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain, protagonisti dello show sin dal debutto, avvenuto nel 2024.

Ma la giuria, per la prima volta, si allarga e passa a quattro componenti. La new entry è Guè, in passato membro del trio dei Club Dogo e che dal 2011 ha avviato una proficua carriera da solista, scandita da grandi successi.

Nuova Scena 3, il regolamento

Con l’introduzione di un quarto giudice cambia, inevitabilmente, il regolamento di Nuova Scena 3. Nelle prime quattro puntate si svolgono le audizioni, con i giurati che si recano a Milano, Bologna e Lugano per ascoltare alcune promesse del mondo del rap. I giudici, durante tale fase del talent, sono affiancati da diversi ospiti che danno il loro contributo nella scelta dei concorrenti. Fra gli altri, presenziano Lazza, Kid Yugi, Neffa, Ele A e Tredici Pietro.

Nei quattro appuntamenti successivi la gara procede con nuove, avvincenti sfide. Fra le altre spiccano il cypher, che prevede che i concorrenti si dispongano in cerchio e si alternino in performance rapper, e i videoclip. Altra novità è legata all’arrivo della manche sui campionamenti, ovvero la pratica che consiste nel prendere un pezzo di un brano già noto e modificarlo per dar vita a una base inedita. Il talent termina con i duetti e le prove finali, che determinano il vincitore.