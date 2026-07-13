La nuova settimana, quella dal 13 al 17 luglio, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di emozioni, dichiarazioni d’amore e nuove tensioni per i fratelli Eren. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 16:50 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare la lotta di Kadir, Ömer, Asiye ed Emel per restare uniti.

Gli episodi porteranno al centro della scena il tentativo di Orhan di fermare la partenza dei nipoti, la confessione di Akif a Şengül, la dichiarazione d’amore di Doruk, il piano di Harika contro Asiye e la scoperta dell’uso fatto da Şengül del denaro di Suzan.

Tutto per la mia famiglia 13-17 luglio 2026 – lunedì 13 luglio 2026

La settimana si apre con Orhan che scopre la decisione dei fratelli Eren di lasciare Istanbul e trasferirsi ad Adıyaman. Nonostante le sue condizioni, l’uomo esce dall’ospedale e fa di tutto per raggiungerli.

Il suo appello è sincero e disperato. Kadir, Ömer, Asiye ed Emel comprendono quanto siano importanti per lo zio e decidono di tornare sui propri passi, rinunciando alla partenza.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 14 luglio 2026

Şengül rivela ad Akif che il denaro consegnato a Ömer è stato distrutto. La notizia sorprende l’imprenditore, che si ritrova a fare i conti con le conseguenze di una situazione sempre più complicata.

Durante un momento di confidenza, Akif racconta a Şengül alcuni aspetti della propria storia. Tra i due nasce un’intesa inattesa, destinata a cambiare il modo in cui la donna guarda l’uomo.

Tutto per la mia famiglia 13-17 luglio 2026 – mercoledì 15 luglio 2026

Doruk raggiunge Asiye per farle gli auguri e trova finalmente il coraggio di confessarle ciò che prova: è davvero innamorato di lei. La dichiarazione sorprende la ragazza e apre una nuova fase nel loro rapporto.

Kadir assiste alla scena e sceglie di sostenere la sorella. Pur accettando la vicinanza tra i due, avverte Doruk che continuerà a tenerlo d’occhio perché non si fida ancora completamente di lui.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 16 luglio 2026

Harika mette in atto un piano crudele contro Asiye. La ragazza nasconde nel suo zaino le domande rubate di un compito, sperando che venga accusata e allontanata dall’istituto Ataman.

Quando la situazione precipita, Doruk interviene per salvarla. Pur di evitare l’espulsione di Asiye, il giovane si assume la responsabilità del furto e accusa se stesso, sorprendendo tutti.

Tutto per la mia famiglia 13-17 luglio 2026 – venerdì 17 luglio 2026

I fratelli Eren scoprono finalmente che Şengül non ha consegnato loro il denaro ricevuto da Suzan. La donna lo ha utilizzato per pagare le rette scolastiche di Aybike e Oğulcan.

La rivelazione provoca rabbia e delusione. Kadir, Ömer e Asiye si sentono traditi proprio da chi avrebbe dovuto proteggerli e il rapporto con la zia rischia di rompersi definitivamente.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.