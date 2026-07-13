La nuova settimana, quella dal 13 al 19 luglio, di La Promessa si annuncia ricca di paura, ricatti e nuove rivelazioni. La soap spagnola, in onda su Rete 4 alle 19:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende dei Luján e della servitù, tra amori ostacolati, segreti e lotte di potere.

Gli episodi porteranno al centro della scena la misteriosa scomparsa di Angela, i sospetti di Curro contro Lorenzo, il ricatto del capitano a Leocadia, il riavvicinamento tra Toño e Simona, i dubbi di Cristóbal e il nuovo accordo professionale tra Manuel e Leocadia.

La Promessa 13-19 luglio 2026 – lunedì 13 luglio 2026

La settimana si apre con grande preoccupazione a La Promessa: Angela non ha trascorso la notte a palazzo e nessuno sa dove si trovi. Nobili e servitù si mobilitano immediatamente per cercarla.

Nel frattempo l’avvicinamento tra Toño e Simona turba Enora, che pretende maggiore sincerità dal giovane. La tensione cresce proprio mentre tutta la tenuta teme per la sorte di Angela.

La Promessa, trama martedì 14 luglio 2026

Curro, sconvolto dalla scomparsa di Angela, affronta direttamente Lorenzo. Il giovane sospetta che il capitano sappia molto più di quanto voglia ammettere e pretende risposte.

Lorenzo nega ogni coinvolgimento e prova a mostrarsi estraneo alla vicenda. Le sue parole, però, non convincono Curro, sempre più deciso a scoprire la verità.

La Promessa 13-19 luglio 2026 – mercoledì 15 luglio 2026

Toño chiarisce con Enora e le spiega di essersi avvicinato a Simona soltanto per lei. Il giovane cerca di rassicurarla, ma i dubbi non sembrano svanire del tutto.

Intanto Curro, Maria e Samuel avviano una ricerca segreta. I tre raggiungono la grotta nella quale Maria era stata rinchiusa da Valentín, convinti che Angela possa trovarsi proprio lì.

La Promessa, trama giovedì 16 luglio 2026

Lorenzo mostra finalmente le sue vere intenzioni. Il capitano insiste nel chiedere a Leocadia la mano di Angela e lascia intendere che soltanto accettando la proposta la donna potrà ritrovare sua figlia.

Leocadia non cede alle minacce e rifiuta il ricatto. La sua fermezza, però, potrebbe mettere Angela in una posizione ancora più pericolosa.

La Promessa 13-19 luglio 2026 – venerdì 17 luglio 2026

Toño trova il coraggio di parlare spontaneamente con Simona. Il confronto diventa un momento importante per entrambi e potrebbe finalmente chiarire il legame che li unisce.

Nel frattempo Cristóbal affronta Leocadia e le pone una domanda sconvolgente: vuole sapere se sia lui il vero padre di Angela. La donna nega, ma il dubbio resta aperto.

La Promessa, trama sabato 18 luglio 2026

Catalina ascolta di nascosto una conversazione che la ferisce profondamente. Bartolomé, parlando davanti a Martina e Jacobo, la insulta senza sapere che lei si trova abbastanza vicina da sentire tutto.

La scoperta riaccende le tensioni familiari e mette Catalina davanti a una nuova delusione, proprio mentre i rapporti con Martina restano fragili.

La Promessa 13-19 luglio 2026 – domenica 19 luglio 2026

La settimana si chiude con un importante accordo professionale. Manuel e Leocadia firmano il contratto che regolerà il futuro dell’impresa e stabilirà i nuovi equilibri nella gestione.

L’accordo prevede che per cinque anni Manuel sarà a capo della gestione tecnica. Per il giovane si apre una fase decisiva, ma la collaborazione con Leocadia potrebbe nascondere nuove difficoltà.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19:45 su Rete 4.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.