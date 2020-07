Lunedì 13 luglio, dalle 20.45 su Rai 3 , va in onda la prima puntata post Covid 19 di Un posto al sole.

La soap opera italiana più longeva torna 100 giorni dopo al sospensione a causa dell’emergenza sanitaria. Gli attori sono finalmente tornati sul set di Posillipo per proseguire la narrazione delle vicende dei protagonisti.

L’appuntamento del 13 luglio riprende infatti il racconto dall’ultima puntata, trasmessa venerdì 3 aprile 2020.

Un posto al sole 13 luglio riassunto

Un posto al sole riprende la trama del 3 aprile. Roberto aveva salvato la vita a Marina che rischiava di essere uccisa per mano di Gabriella. Mentre Serena, in crisi da tempo con Filippo, chiede la separazione.

Viola ed Eugenio sono al bar di Silvia, il coniuge promette alla moglie di essere meno dedito al lavoro. Ed iniziare a pensare maggiormente alla famiglia scegliendo in futuro casi che non mettano a repentaglio la sua vita.. Per trascorre un pomeriggio in famiglia il PM ha trasgredito le regole di sicurezza.

Fabrizio invece si reca dai cantieri da Marina per raccontarle di aver affrontato una giornata complicata. Anche se è stato assolto, i suoi dipendenti del pastificio non riescono a fidarsi di lui. Inoltre gli hanno revocato il titolo di imprenditore dell’anno e la sua azienda è in difficoltà.

Invece Filippo riceve l’invito da Cristiana di raggiungerlo al molo per trascorrere una giornata in barca. Fortunatamente la piccola Irene ha accettato di accompagnare il padre. La bambina è felice anche perché ha appena scartato un regalo fatto da sua madre. Vengono raggiunti da Serena che è contraria alla gita in barca.

Nel frattempo Ornella, riceve in ospedale un paziente in codice rosso. Si tratta di Gennaro, colpito da tre colpi d’arma da fuoco. Deve essere sottoposto ad un intervento d’urgenza.

Roberto deve organizzare con Marina un viaggio in Sardegna per concludere degli affari di lavoro. E la coppia è pronta a partire il giorno dopo. Fabrizio vorrebbe andare con loro ma Marina si rifiuta in quanto quest’ultimo deve occuparsi della sua impresa. Il nuovo partner di Marina è convinto che lei possa tradirlo con Roberto.

Susanna e Nico invece sono alle prese con il caso che coinvolge anche Gennaro.