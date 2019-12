Il campionato fa 90 con Luca e Paolo domenica 29 dicembre su Rai 2

Ha per titolo Il campionato fa 90 la serata evento che Rai 2 trasmette in prime time la prossima domenica 29 dicembre. Si tratta di una sorta di spin-off a tema di Quelli che il calcio. I padroni di casa sono i medesimi del talk show sportivo del pomeriggio festivo di Rai 2.

Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran conducono infatti il programma.

Il campionato fa 90 – quiz varietà anticipazioni e ospiti

La serata evento di Rai 2 è una sorta di quiz varietà che celebra i 90 anni dalla nascita del girone unico della Serie A. La formula alla base del programma ricalca la stessa di Quelli che il calcio. Ci sono però dei momenti dedicati al quiz come vedremo.

Per celebrare i 90 anni del girone unico del massimo campionato di calcio italiano, ci sarà anche Ubaldo Pantani. L’imitatore e comico, presenza fissa di Quelli che il calcio, si cala nel ruolo di un grandissimo campione del passato.

Il campionato fa 90 – il gioco con ex calciatori

Il quiz che occupa una buona parte dello speciale, sarà tutto a tema sportivo. Protagonisti sono nove ex calciatori che hanno militato in Serie A. Saranno loro a confrontarsi in un gioco a quiz nel corso del quale dovranno mettere alla prova la loro competenza nel calcio.

Il tutto avverrà all’insegna dell’intrattenimento. In questo modo si ripercorreranno 90 anni del girone unico della Serie A e sarà anche l’occasione per ricordare storie particolari legate al massimo campionato. Verranno ricordati anche personaggi noti ed episodi ancora inediti. I nove ex calciatori infatti sveleranno eventi particolari dei quali sono stati i protagonisti nel corso della loro lunga e prestigiosa carriera.

Naturalmente una parte principale avrà il ricordo delle grandi partite del passato. I telespettatori potranno rivedere gol memorabili, squadre che hanno fatto impazzire i tifosi. Inoltre i conduttori racconteranno anche episodi di costume legati agli anni particolari in cui si sono svolte le partite di calcio.

Insomma attraverso il quiz e l’ironia viene riproposto un spaccato della nostra storia recente non legata soltanto al calcio. Luca e Paolo insieme a Mia Ceran celebrano i maggiori giocatori della Serie A. Protagonisti che fanno oramai parte della storia del calcio e sono impressi nella memoria collettiva non solo degli sportivi, ma degli italiani in generale.

Le Teche Rai e il calcio

Ad accompagnare il quiz-varietà ci sono le immagini del ricco repertorio delle Teche Rai. Il tutto farà da contorno al racconto ed ai quesiti del quiz. In studio interverranno i principali personaggi del calcio non solo di ieri ma anche di oggi. Incontreremo presidenti, allenatori, giocatori ed ex giocatori. Ma ci saranno anche giornalisti, esperti e tifosi eccellenti delle varie squadre, che non hanno mai nascosto la loro fede calcistica.

Insomma sarà una serata in cui si parla di 90 anni di sport e di costume.