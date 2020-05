Riparte il campionato tedesco Bundesliga in diretta su Sky. La massima serie professionistica del campionato tedesco di calcio torna in campo tra sabato 16 e lunedì 18 maggio. E’ il primo campionato in Europa a riprendere il gioco interrotto da due mesi per l’emergenza Covid – 19. E vuol essere un messaggio di speranza per il futuro del calcio.

Incerta invece la data per la ripartenza del nostro campionato di serie A.

A seguire tutti gli incontri della 26^giornata su Sky Sport.

Bundesliga riparte il campionato tedesco in diretta su Sky Sport

Sky documenta le fasi di avvicinamento ai match con le immagini delle squadre all’arrivo negli stadi, il loro ingresso negli spogliatoi e il riscaldamento pre partita sul terreno di gioco. Previste anche le interviste prima e dopo i 90 minuti.

Aggiornamenti e news in tempo reale sul campionato tedesco anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.

Questa la programmazione della 26^giornata di Bundesliga in diretta su Sky Sport:

Partite 16 maggio 2020

ore 20.45: Speciale “Remix Borussia Dortmund-Schalke”, con i derby della Ruhr più significativi degli ultimi 10 anni – Sky Sport Football

ore 14.00: “Speciale Haaland”, dedicato al fenomeno del Borussia Dortmund – Sky Sport Football

ore 14.30: studio pre partita “Bundesliga Live”, con Federica Lodi, Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Niccolò Omini – Sky Sport Football e Sky Sport 24

ore 15.30: Borussia Dortmund-Schalke 04 (telecronaca Pietro Nicolodi) – Sky Sport Football

ore 15.30: “Diretta Gol” con 5 partite in contemporanea su Sky Sport Uno:

Borussia Dortmund-Schalke 04 (telecronaca Riccardo Trevisani)

Lipsia-Friburgo (telecronaca Federico Zancan)

Hoffenheim-Hertha Berlino (telecronaca Geri De Rosa)

Augsburg-Wolfsburg (telecronaca Daniele Barone)

Fortuna Dusseldorf-Paderborn (telecronaca Dario Massara)

ore 17.30: studio post partita “Bundesliga Live”, con Federica Lodi, Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Niccolò Omini – Sky Sport Football e Sky Sport 24

ore 18.30: Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach (telecronaca Andrea Marinozzi) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

ore 20.30: studio post partita “Bundesliga Live”, con Federica Lodi, Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Niccolò Omini – Sky Sport Football e Sky Sport 24

Bundesliga partite domenica 17 maggio

ore 15.00: studio pre partita “Bundesliga Show”, con Federica Lodi, Riccardo Gentile, Pietro Nicolodi e Niccolò Omini – Sky Sport Football e Sky Sport 24

ore 15.30: diretta di Colonia-Mainz (telecronaca Gianluigi Bagnulo) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

ore 17.30: studio post partita “Bundesliga Show”, con Federica Lodi, Riccardo Gentile, Pietro Nicolodi e Niccolò Omini – Sky Sport Football e Sky Sport 24

ore 18.00: diretta di Union Berlino-Bayern Monaco (telecronaca Massimo Marianella) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

ore 20.00: post partita all’interno di “Sky Calcio Club” , con Fabio Caressa, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio e Fabio Capello – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Bundesliga riparte il campionato tedesco – partite 18 maggio 2020

ore 20: studio pre partita “Bundesliga Live”, con Federica Lodi, Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Gianluigi Bagnulo – Sky Sport Football e Sky Sport 24

ore 20.30: diretta di Werder Brema-Bayer Leverkusen (telecronaca Riccardo Gentile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

ore 22.30: studio post gara “Bundesliga Live” , con Federica Lodi, Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Gianluigi Bagnulo – Sky Sport Football e Sky Sport 24