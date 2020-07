Oggi venerdì 10 luglio, a Nyon, in Svizzera, sono in programma i sorteggi di Champions League e di Europa League, dai quarti alla finale.

L’evento può essere seguito in diretta a partire dalle ore 12 su Sky Sport Football e Sky Sport 24 (live anche in streaming su NOW TV e skysport.it. La conduzione in studio è affidata a Leo di Bello, in compagnia di Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani.

Champions League Europa League sorteggi

L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Europa, e non solo, visti anche i tempi ristretti, ha portato l’Uefa a rivedere il calendario. Si è così deciso di far giocare tutta la fase conclusiva delle due manifestazioni in gara secca, dai quarti alla finale. E’ prevista un’unica sede per la Champions, Lisbona, e tre città tedesche per l’Europa League, con la finale a Gelsenkirchen.

Oggi vengono sorteggiati non solo i quarti di finale, ma anche le semifinali e, pro forma, la squadra a cui verrà assegnata la finale come padrona di casa.

Al sorteggio di Champions partecipano le quattro formazioni che si sono già qualificate ai quarti previsti dal 12 al 15 agosto.

Le squadre sono: l’Atalanta, i francesi del Paris Saint-Germain, gli spagnoli dell’Atletico Madrid e i tedeschi del Lipsia. A loro, si aggiungeranno in seguito le vincenti dei ritorni dei quattro ottavi di finale ancora da portare a termine, in programma il 7 e l’8 agosto: Napoli-Barcellona, Juventus-Lione, Chelsea-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City.

Europa League sorteggi

L’Europa League attende ancora di sapere i nomi delle otto qualificate ai quarti di finale, che si svolgeranno il 10 e l’11 agosto. In corsa ci sono anche due formazioni italiane, l’Inter, avversaria degli spagnoli del Getafe, e la Roma, contro un’altra spagnola, il Siviglia. Gli ottavi si giocheranno il 5 e il 6 agosto.

Venerdì 10 luglio: sorteggio Champions League e Europa League

diretta Sky Sport Football e Sky Sport 24

(live anche in streaming su NOW TV e skysport.it)

ore 12 Champions League

ore 13 Europa League