Temptation Island 7 Top e Flop seconda puntata. L’appuntamento del 9 luglio del reality estivo condotto da Filippo Bisciglia, si è concluso con l’uscita di scena di Sofia ed Alessandro. Dopo il falò di confronto piuttosto movimentato, i due hanno deciso di concedersi un’altra possibilità. E per tale ragione hanno scelto di abbandonare insieme il reality.

Altre coppie invece hanno iniziato a vacillare. Infatti Andrea ed Anna e Chavy con Valeria sono alle prese con le prime difficoltà. In particolare Valeria si sta rendendo conto di non nutrire più gli stessi sentimenti nei confronti del fidanzato.

Analizziamo adesso i momenti migliori e peggiori della seconda puntata.

Temptation Island 7 Top e Flop seconda puntata, i momenti migliori

Annamaria. E’ l’unica tra le fidanzate a meritare pienamente un posto nella categoria Top. Nonostante soffra per i comportamenti scorretti di Antonio, è pronta a concedergli del tempo per recuperare il loro rapporto.

E’ consapevole che la differenza d’età potrebbe, in futuro, rappresentare un ostacolo. E che Antonio potrebbe innamorarsi di una coetanea. Ricordiamo che Annamaria ha dieci anni in più rispetto al fidanzato. Ma lei prima di prendere una decisione definitiva desidera attendere il comportamento di Antonio. Egli infatti, oltre a momenti di goliardia con alcune ragazze, non ha mostrato alcuna scorrettezza. Annamaria vuole comprendere se il giovane è davvero innamorato di lei. Top.

Temptation Island 7 Top e Flop seconda puntata I momenti peggiori

Valeria. La fidanzata di Chavy conquista invece un posto nella categoria Flop. Se Chavy è il personaggio più irritante di questa edizione, Valeria ha dimostrato di essere una ragazza incoerente. Nella puntata d’esordio era caduta nello sconforto per gli atteggiamenti spiacevoli di Chavy. Il PR aveva raccontato alle single del villaggio di non essere pronto ad affrontare la convivenza. E occuparsi della figlia di Valeria, nata da una precedente relazione.

Nella seconda puntata Valeria invece ha cambiato atteggiamento. Chavy è sparito dai suoi pensieri. Si è invaghita di Alessandro perchè le offre le attenzioni che il fidanzato non le dava più da tempo. E durante una cena in riva al mare, i due ragazzi erano talmente vicini da sfiorare il bacio. Invece Chavy non ha particolarmente legato con le tentatrici. A questo punto Valeria induce a farci dubitare della veridicità dei suoi sentimenti nei confronti di Chavy.

La delusione ed il rancore sono pienamente comprensibili. Ma è possibile che l’amore si possa spegnere così repentinamente? Flop.

Anna Boschetti

Anna. Nella categoria Flop troviamo anche il fidanzato di Andrea. Anna è la donna più cinica della settima edizione del reality. Ed ha mostrato di non provare dei sentimenti sinceri nei confronti di Andrea, più giovane di lei di 10 anni. Lo denigra continuamente raccontando alle altre ragazze che è troppo immaturo. E che lei ricoprirebbe il ruolo della mammina apprensiva.

Anna però vuole tenersi stretto il suo toy boy perché proviene da una famiglia benestante. E può garantirle una solida stabilità economica. Per tale ragione spera di legarlo con la nascita di un figlio e con il matrimonio. Ma è pienamente consapevole che Andrea non si sente pronto a formare una famiglia. Inoltre Anna evidenzia che, alla sua età, 38 anni, non ha ancora molto tempo per diventare madre. Mentre per Andrea, più giovane, esistono differenti chances. Ma la strategia per convincerlo, si sta rivelando inefficace.

Non si può obbligare il partner a progetti importanti come il matrimonio e i figli che devono essere condivisi. Flop