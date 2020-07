Ascolti Tv lunedì 27 luglio 2020. Continua il gradimento della serie Il giovane Montalbano 2 in replica. La prima puntata di Battiti live ha raggiunto il 9.5% su Italia 1. E supera di poco la più prestigiosa consorella Canale 5. Quarta Repubblica chiude al 6%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 27 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il giovane Montalbano 2 – La transazione: 4.166.000 con 22.6%.

Su Rai 2 A Sud di Made in Sud ha registrato 786.000 persone con 4.4%.

Su Rai 3 Bodyguard prima puntata ha siglato 1.001.000 telespettatori con 5.2%

Su Canale 5 Il film Una moglie bellissima ha ottenuto 1.827.000 con 9.4%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ultima puntata: 888.000 telespettatori con 6%.

Su Italia 1 Vodafone Battiti Live: 1.611.000 telespettatori con 9.5%.

Su La 7 Eden – Un pianeta da salvare: 315.000 telespettatori con 2%.

Su TV8 Il film 40 carati è scelto da 422.000 persone con 2.1%.

Su NOVE Il film Dirty Dancing ha registrato 424.000 con 2.2%.

Ascolti Tv lunedì 27 luglio 2020, la fascia preserale Le repliche di The Wall al 13.5% su Canale 5. Chiuso Avanti un altro. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.162.000 con 20.2%. Il game: 3.550.000 con 25.7% Su Rai 2 Bull ha registrato 903.000 telespettatori con 5.6%. Su Rai 3 Blob sigla 678.000 spettatori con 4.1%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.181.000 con 11.6%. Il game: 1.780.000 con 13.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 671.000 persone con 4.2%. Su Italia 1 Dr. House ha ottenuto 567.000 telespettatori con 3.8%. Su La 7 Little Murders ha registrato 98.000 con 0.9%. Ascolti Tv lunedì 27 luglio 2020, l’access prime time Le Teche al di sotto del 20% su Rai 1 Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.866.000 con 19.5% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 832.000 telespettatori con 4.2%. Su Rai 3 La dedica 720.000 con 4%. Un posto al sole 1.277.000 con 6.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.606.000 spettatori con 13.3% Su Rete 4 Stasera Italia News: 933.000 con 5.1% e 1.1107.000 con 5.5% Su La 7 In Onda ha interessato 1.153.000 persone con 5.8% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 460.000 con 2.4%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 278.000 con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 27, daytime mattutino

C’è tempo per al 15.2% supera le repliche di Forum

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 805.000 con 17.9%. C’è Tempo Per… 704.000 con 15.2%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni raggiunge 485.000 spettatori con 5.7%.

Su Rai 3 Agorà Estate convince 296.000 telespettatori con 6.3%

Su Canale 5 Forum: 1.122.000 telespettatori con 14.1%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 122.000 con 2% e 269.000 con 2.3%

Su Italia 1 Blindspot raccoglie 178.000 spettatori con 2.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 263.000 con 4.5% e 322.000 con 2.8%

Su TV8 Ogni Mattina ha ottenuto 95.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv lunedì 27, day time pomeridiano

La vita in diretta al 14.6%. Solo le briciole per L’Italia che fa

Su Rai 1 Io e Te: 1.415.000 con 11.5%. Il Paradiso delle Signore: 1.116.000 con 11.4%. La Vita Diretta: 1.276.000 con 14.6%

Su Rai 2 Resta a Casa e Vinci: 358.000 con 2.7%. L’Italia che Fa: 162.000 con 1.3%

Su Rai 3 Palestre di Vita ha siglato 472.000 spettatori con 4.1%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.602.000 spettatori con 22.1%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 669.000 telespettatori con 5.3%.

Su Italia 1 Modern Family: 390.000 spettatori con 4%.

Su La 7 Perception ha interessato 73.000 con 0.9%

Su TV8 L’Ultima Ricchezza: 313.000 con 3.5%. Vite da Copertina: 166.000 con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 27 luglio 2020, seconda serata

Le Sette storie di Monica Maggioni sotto il 9%

Su Rai 1 Sette Storie è scelto da 620.000 spettatori con 8.4%

Su Rai 2 Un Caso di Coscienza 5 raccoglie 249.000 con 4.4%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 411.000 spettatori con 3.5%.

Su Canale 5 Sud ha siglato 504.000 spettatori con 6%

Su Rete 4 Donnaventura Italia: 207.000 spettatori con 5.2%.