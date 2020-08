Su Sky è tempo di Semifinali per la Champions League 2020. Le partite sono in diretta martedì e mercoledì con gli incontri che designeranno le finaliste di questa edizione, in programma entrambe a Lisbona.

Champions league 2020 semifinali su Sky

A scendere in campo per primi sono i tedeschi del Lipsia e i francesi del Paris Saint Germain, con calcio d’inizio alle ore 21.

Dall’Estadio da Luz della capitale portoghese, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Nei quarti di finale, i tedeschi hanno superato gli spagnoli dell’Atletico Madrid, mentre i transalpini hanno avuto la meglio solo nei minuti finali dell’Atalanta.

Mercoledì è la volta dei francesi dell’Olympique Lione e dei favoriti per la conquista del titolo, i tedeschi del Bayern Monaco.

Match live dall’Estadio José Alvalade della città lusitana alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Francesi a caccia di un’altra clamorosa impresa, dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi e nei quarti gli inglesi del Manchester City. I bavaresi arrivano a questa semifinale dopo il clamoroso 8-2 rifilato agli spagnoli del Barcellona nel turno precedente.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta anche in streaming su NOW TV e in 4K HDR con Sky Q Satellite.

In studio torna Ilaria D’Amico con “Champions League Show”. La giornalista è insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, in collegamento da Los Angeles, Paolo Di Canio, mercoledì in collegamento da Roma, e Paolo Condò. Da Lisbona, Gianluca di Marzio, con le ultime sul calciomercato.

Le serate di Champions League si chiudono alle 23.30 con “5X5 Champions League”. Trenta minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Per i clienti Sky, tutte le partite saranno in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.

Programmazione in diretta delle partite su Sky

Martedì 18 agosto

ore 21

Lipsia-Paris Saint Germain Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra); live anche su NOW TV e in 4K HDR con Sky Q Satellite

telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Massimiliano Nebuloni

Studio “Champions League Show”, alle 20 e alle 23

Ilaria D’Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles) e Paolo Condò; Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona per il calciomercato

Mercoledì 19 agosto

ore 21

OL Lione-Bayern Monaco Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite fibra); live anche su NOW TV e in 4K HDR con Sky Q Satellite

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Ambrosini, bordocampo Alessandro Alciato

Studio “Champions League Show”, alle 20 e alle 23

Ilaria D’Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio (in collegamento da Roma,) e Paolo Condò; Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona per il calciomercato