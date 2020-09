Italia e Bosnia scendono in campo oggi, venerdì 4 settembre per la Uefa Nations league. Dopo 10 mesi l’Italia di Mancini torna a giocare per la prima giornata del Gruppo 1 della League A della Nations League.

Uefa Nations League Italia Bosnia su Rai 1 la cronaca

La partita è seguita in diretta su Rai 1 dalle 20.35. Si gioca allo stadio Franchi Firenze dopo la lunghissima sosta forzata dovuta alla pandemia Covid.

I telespettatori vedranno una Nazionale diversa per vari motivi. Innanzitutto la prima novità riguarda proprio la maglia azzurra rinnovata nello stile, ispirata al Rinascimento.

Inoltre c’è anche una novità dal punto di vista televisivo. Il commento della partita, infatti, è affidato a Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus ha siglato un accordo con la Rai, per tutta stagione 2020-2021.

E dunque fino al termine del Campionato Europeo 2021. Marchisio, in particolare, sarà presente nello studio allestito all’interno dello stadio Artemio Franchi, con Marco Lollobrigida.

Confermati in telecronaca Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi che si dividono interviste e interventi da bordo campo.

Le interviste del pre e del post-partita, come nella passata stagione avranno un’ampia copertura su Raisport+HD (canale 57 del Digitale Terrestre). E sono gestite da Donatella Scarnati, mentre la cura dell’intero prodotto è affidata ad Enrico Varriale.

L’incoraggiamento di Roberto Mancini

Il Commissario tecnico Roberto Mancini nella conferenza stampa svoltasi alla vigilia della partita, ha sottolineato l’importanza della competizione, le cui fasi finali si disputeranno in Italia. La squadra che affronta la Bosnia deve avere ben chiaro che il futuro si prospetta difficile.

C’è infatti l’impegno ravvicinato con l’Olanda, il 7 settembre nei Paesi Bassi: “Puntiamo su chi ha la condizione fisica più brillante e comunque quasi tutti giocheranno almeno una delle prossime due gare”, ha detto Mancini. Tra gli avversari ci sarà Dzeko, mentre è assente Pjanic. E’ risultato positivo al coronavirus dopo la vacanza in Sardegna.

La Uefa Nations league come funziona

La Nations League è giunta quest’anno alla seconda edizione. E’ una sorta di Champions riservata però alle Nazioni e non alle squadre di club.

La competizione calcistica coinvolge le 55 nazionali membri della UEFA suddivide in quattro leghe: A, B, C e D. Nelle prime tre sono inserite 16 squadre suddivise a loro volta in quattro gruppi.

Mentre l’ultima lega è composta da sette squadre suddivise in due gironi.

Nations league Italia Bosnia probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni con cui scendono in campo le due squadre

ITALIA (4-3-3) Probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Sunjic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Cimirot, Gojak; Visca, Dzeko, Duljevic. Ct: Bajevic