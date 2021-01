La America’s Cup ariva su Sky. La più famosa e antica regata di vela al mondo è giunta alla 36^edizione. Sarà tutta interamente in diretta su Sky, anche con un canale dedicato, Sky Sport America’s Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky. Sky Sport America’s Cup si accende a partire dalle ore 4 del 13 gennaio, e sarà attivo fino al 24 marzo sul canale 205.

America’s Cup la 36esima edizione in diretta su Sky

Tanti i contenuti del canale: dalle dirette notturne di tutte le gare, alle differite nel corso della giornata. Ma anche speciali, film storici, magazine, tutte le news dal campo di regata, eventi e tanto altro ancora.

Tra gli speciali oggi, “I Signori della Vela”, dedicato a Max Sirena. E’ lo skipper italiano presente in questa edizione con Luna Rossa Prada Pirelli, alla sua settima Coppa America, vincitore della 33^ e della 35^edizione, rispettivamente con BMW Oracle Racing ed Emirates Team New Zealand. Mentre nel 2000 ha vinto la Louis Vuitton Cup, proprio con il team di Luna Rossa. Primo passaggio alle 18.30, replica alle 23.30.

Uno spazio di approfondimento accompagna ciascuna giornata, per fare il punto della situazione gara dopo gara e con attenzione alle performance del team italiano presente in Nuova Zelanda, Luna Rossa Prada Pirelli. Conduzione affidata a Eleonora Cottarelli e Giovanni Bruno. Il tutto a partire da giovedì 14 gennaio alle ore 11 su Sky Sport 24, con riproposizioni alle 12 e alle 17 sul canale dedicato.

La Prada Cup

Dopo le World Series e la Christmas Cup, il prossimo evento è la Prada Cup, con i Round Robin che caratterizzano questa competizione. La gara si protrarrà fino al 22 febbraio, e con le varie giornate di gara in programma nelle notti italiane del giovedì, del venerdì e del sabato.

Telecronaca affidata a Guido Meda, affiancato nel commento dalla velista Flavia Tartaglini, specialista della tavola a vela RS-X, con un bronzo europeo in carriera. Vanta partecipazioni a una Olimpiade e ai Giochi del Mediterraneo, e da Roberto Ferrarese, due olimpiadi e tre partecipazioni alla Coppa America, due da velista e una da coach.

Approfondimenti e contenuti originali anche sul sito di Sky Sport nella sezione interamente dedicata all’America’s Cup. Video, notizie, interviste, statistiche, risultati, gallery.

E ancora: approfondimenti sui protagonisti con focus sul team italiano presente in Nuova Zelanda, Luna Rossa Prada Pirelli.

Le Imbarcazioni

Tre le imbarcazioni presenti, Luna Rossa Prada Pirelli, la britannica Ineos UK e l’americana American Magic, che si daranno battaglia in quattro round e in altrettanti scontri diretti. La migliore classificata accederà direttamente alla finale della Prada Cup, mentre la seconda e la terza si scontreranno tra il 29 gennaio e il 3 febbraio in un playoff che deciderà chi parteciperà all’atto conclusivo di questa fase.

La Prada Cup avrà il compito di determinare il “Challenger”, ovvero lo sfidante alla Coppa America che regaterà contro Team New Zealand dal 6 al 21 marzo 2021, per aggiudicarsi la “Auld Mug”, la “Vecchia Brocca”, nata nel lontano 1851.

Prada Cup divisa in quattro fasi, due Round Robin e le semifinali (tra il 14 e il 31 gennaio) e la finale, dal 13 al 22 febbraio, dalla quale uscirà il nome dello sfidante di New Zealand. Per Luna Rossa debutto contro Ineos.

Tutte le gare nelle acque del golfo di Hauraki, a Auckland, già teatro di regate nelle edizioni del 2000 e del 2003. L’America’s Cup, primo grande evento sportivo del 2021, è anche il più antico trofeo della storia dello sport e quest’anno festeggia i 170 anni di vita.

La programmazione

Round Robin 1

notte giovedì 14-venerdì 15 gennaio – prima giornata

ore 3 American Magic-Ineos Team UK Sky Sport America’s Cup e Sky Sport Uno diretta

a seguire Ineos Team Uk-Luna Rossa Sky Sport America’s Cup e Sky Sport Uno diretta

notte venerdì 15-sabato 16 gennaio – seconda giornata

ore 3 Luna Rossa-American Magic Sky Sport America’s Cup e Sky Sport Uno diretta

a seguire Ineos Team Uk-American Magic Sky Sport America’s Cup e Sky Sport Uno diretta

notte sabato 16-domenica 17 gennaio – terza giornata

ore 3 Luna Rossa-Ineos Team UK Sky Sport America’s Cup e Sky Sport Uno diretta

a seguire American Magic-Luna Rossa Sky Sport America’s Cup e Sky Sport Uno diretta

America’s Cup Sky Round Robin 2

notte giovedì 21-venerdì 22 gennaio – prima giornata

ore 3 Ineos Team UK-American Magic Sky Sport America’s Cup diretta

a seguire Luna Rossa-Ineos Team UK Sky Sport America’s Cup diretta

notte venerdì 22-sabato 23 gennaio – seconda giornata

ore 3 American Magic-Luna Rossa Sky Sport America’s Cup diretta

a seguire American Magic-Ineos Team UK Sky Sport America’s Cup diretta

notte sabato 23-domenica 24 gennaio – terza giornata

ore 3 Ineos Team UK-Luna Rossa canale dedicato e Sky Sport Uno diretta

a seguire Luna Rossa-American Magic canale dedicato e Sky Sport Uno diretta