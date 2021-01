Stasera in Tv mercoledì 13 gennaio 2021. Su Rete 4 Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale. TV8, invece, manda in onda il film drammatico Io prima di te.

Stasera in Tv giovedì 13 gennaio 2021 Programmazione Rai

Rai 1, alle 20:30, trasmette l’incontro calcistico Juventus- Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri capitanati da Andrea Pirlo affrontano i rossoblu liguri, sulla cui panchina Davide Ballardini ha preso il posto di Rolando Maran.

Rai 2, alle 21:00, manda in onda il film drammatico del 2017, La ragazza dei tulipani con Alicia Vikander. L’orfana Sophia lascia il convento dove e cresciuta ed accetta un matrimonio combinato con un maturo mercante. Ma quando incontra l’affascinante pittore Jan, scoppia la passione.

Su Rai 3, alle 21.25, torna il programma di attualità Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna ad occuparsi, tra gli altri, del caso di Maria Chindamo, l’imprenditrice calabrese scomparsa nel 2016. E su Federica Farinella i cui resti sono stati rinvenuti dopo quasi vent’anni dalla sua sparizione.

Stasera in Tv giovedì 13 gennaio 2021 Programmazione Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda Stasera Italia Speciale. Barbara Palombelli si occupano dei temi più caldi della politica e dell’economia. Al centro del dibattito il vaccino anti Covid, la possibile terza ondata di contagi, il nuovo Dpcm del Governo Conte.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda la prima puntata della fiction Made in Italy, con Greta Ferro. Milano 1974. Irene, grazie ai sacrifici dei genitori immigrati dal Sud, è riuscita a frequentare la facoltà di Storia dell’arte. Ma dopo una discussione con un professore ad un passo dalla laurea, inizia a lavorare come giornalista per una rivista di moda.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film fantascienza del 2015, Sopravvissuto The Marzian, con Matt Damon. Dopo una missione su Marte, tutti credono che Mark Watney sia morto durante un tempesta. L’uomo però è vivo e dovrà trovare il modo di sopravvivere nel pianeta sconosciuto.

Stasera in Tv programmi La7, TV8

Su La7, alle 21.25, va in onda Atlantide- storie di uomini e di mondi. Il titolo della puntata è Un pianeta da vaccinare. Andrea Purgatori si occupa delle prime somministrazioni del vaccino anti Covid, valutandone l’efficacia. E si interroga se le dosi saranno sufficienti per tutti.

Tv8, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2016, Io prima di te con Sam Caflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide di così di diventare la badante di un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

I film trasmessi su Iris,Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2010, Il discorso del re, con Colin Firth. Regno Unito, 1936. Re Giorgio VI d’Inghilterra è affetto da balbuzie e per tale ragione a volte è restio a parlare in pubblico. La moglie però decide di rivolgersi ad un logopedista per fargli superare le proprie insicurezze.

Su Cine34, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2015, Ma che bella sorpresa con Claudio Bisio. Guido, professore di Lettere, entra in crisi dopo essere stato lasciato della fidanzata. Ma la sua esistenza cambia quando incontra Silvia. Nel frattempo Paolo, preoccupato per l’amico, decide di avvisare i suoi genitori.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2003, Matrix Reloaded con Keanu Reeves. Zion è assediata da un esercito di macchine che vuole distruggere il loro pianeta. Gli abitanti confidano però nelle promesse di Morpheus e Trinity: secondo l’Oracolo, l’eletto porrà fine alla guerra.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1998, La leggenda del pianista sull’oceano, con Tim Roth. A bordo del transatlantico Virginian, che dall’Europa giunge fino in America, un operaio trova un neonato abbandonato. Ma decide di tenerlo con sé per prendersi cura di lui. Quel bambino è destinato a diventare un talentuoso pianista.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2016, The Pills- sempre meglio che lavorare con Luigi Di Capua. Tre amici fannulloni condividono un appartamento a sud di Roma. Un giorno però uno di loro si innamora di una ragazza che vuole accanto a sé un fidanzato impegnato in un’attività redditizia. E così per far funzionare la relazione svolge una serie di lavori temporanei.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2010, Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre protagonisti partono con le rispettive famiglie per la Puglia dove trascorreranno le vacanze estive. Ma a causa di inconveniente si trovano a dover condividere la stessa abitazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film fantascienza del 2015, Sopravvissuti con Margot Robbie. Dopo la guerra nucleare, Ann vive in una fattoria isolata e crede di essere l’unica sopravvissuta finché non incontra Caleb, Loomis e uno scienziato.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film avventura del 2018, In viaggio con Flora con Jenna Ortega. Flora è un elefante da circo che non può più lavorare e per tale ragione è destinata all’eutanasia. Ma la figlia del proprietario tenta di salvarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2012, Senza freni con Joseph Gordon Levitt. New York. Willee lavora come pony express in bicicletta per Manhattan. Ma un giorno deve consegnare alla giovane Vanessa un misterioso plico contenente delle informazioni riservate.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2020, Il coraggio di Karen con Michelle Borth. Karen salva la vita a Jeremy durante una rapina. Il ragazzo cercherà ogni modo per sdebitarsi con lei.