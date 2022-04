Serie A 32esima giornata programmazione tv: Cagliari-Juve anche su Sky

Condividi su

Tra sabato 9 e lunedì 11 aprile si disputerà la 32esima giornata di Serie A. Il campionato, ormai, è entrato nelle fasi più calde e nessun verdetto è ancora stato emesso. Infatti, diverse squadre lottano ancora per gli obiettivi stagionali più importanti, come lo scudetto e la salvezza. Ogni partita, dunque, potrebbe essere decisiva ai fini della classifica finale. Anche la prossima giornata di campionato sarà trasmessa interamente su DAZN, mentre Sky trasmetterà solo tre match.

Serie A 32esima giornata programmazione tv, su Sky tre match, tra cui Genoa-Lazio

La 32esima giornata di Serie A su Sky inizierà sabato 9 aprile, alle ore 20:45. La pay tv, infatti, trasmetterà sui propri canali il match tra il Cagliari di Walter Mazzarri e la Juventus di Massimiliano Allegri. L’incontro sarà trasmesso su SkySport Uno (canale 201) e su SkySport Calcio (canale 202).

La giornata di campionato su Sky proseguirà, poi, domenica 10 aprile, con il match delle 12:30 tra il Genoa e la Lazio. In questo caso, l’incontro sarà visibile in diretta sul canale SkySport Calcio. Infine, la 32esima giornata di Serie A sulla pay tv si concluderà lunedì 11 aprile, quando verrà trasmesso il posticipo tra il Bologna e la Sampdoria (fischio di inizio alle 20:45). Anche questo incontro sarà visibile sul canale 202.

Serie A 32esima giornata programmazione tv, DAZN trasmetterà tutte le partite

La 32esima giornata di Serie A, però, sarà visibile in maniera integrale solo su DAZN. L’emittente, infatti, manderà in onda tutte e 10 le partite del turno. Di queste, sette saranno in esclusiva. La giornata di campionato inizia sabato, con l’anticipo delle 15:00 tra l’Empoli e lo Spezia. Si prosegue, poi, alle 18:00 con Inter–Verona e, infine, con il già citato incontro tra il Cagliari e la Juventus, alle 20:45.

DAZN, poi, manderà in onda e in diretta tutti e sei gli incontri di Serie A previsti per domenica. Il primo match è quello tra Genoa e Lazio (che, come detto, sarà visibile anche su Sky). Tre, invece, le partite previste per le 15:00, ovvero Venezia-Udinese, Napoli-Fiorentina e Sassuolo-Atalanta. La domenica calcistica su DAZN, infine, si concluderà con Roma–Salernitana delle 18:00 e con Torino–Milan delle 20:45.

Su DAZN, poi, sarà visibile anche Bologna–Sampdoria di lunedì, che chiuderà definitivamente la 32esima giornata di Serie A.

I telecronisti delle partite

Di seguito, l’elenco dei telecronisti e delle partite previste nella 32sima giornata di Serie A.

Empoli-Spezia: 09/04/2022, DAZN (Santi-Schwoch);

Inter-Verona: 09/04/2022, DAZN (Borgi-Parolo);

Cagliari-Juventus: 09/04/2022, DAZN (Testoni-Ambrosini), Sky (Compagnoni-Marocchi);

Genoa-Lazio: 10/04/2022, DAZN (Giustiniani-Pasqual), Sky (Massara-Minotti);

Napoli-Fiorentina: 10/04/2022, DAZN (Buscaglia-Tiribocchi);

Venezia-Udinese: 10/04/2022, DAZN (Zanon-Budel);

Sassuolo-Atalanta: 10/04/2022, DAZN (Mastroianni-Giaccherini);

Roma-Salernitana: 10/04/2022, DAZN (Mancini-Donati);

Torino-Milan: 10/04/2022, DAZN (Pardo-Gobbi);

Bologna-Sampdoria: 11/04/2022, DAZN (Calogero-Marcolin), Sky (Nucera-Orsi).