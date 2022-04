Cook 40′, Alessandro Greco torna su Rai 2 con un programma di cucina

Condividi su

A partire da sabato 9 aprile, dalle ore 12:00, andrà in onda su Rai 2 un nuovo programma intitolato Cook 40′. Si tratta di un game show basato interamente sul mondo della cucina e alla conduzione c’è Alessandro Greco, per anni volto di tanti quiz di successo della televisione italiana (come Furore e Zero e lode).

Cook 40′, le puntate previste sono dodici

Le prime registrazioni di Cook 40′ si sono svolte a partire da lunedì 4 aprile. La location sarà quella degli Studi Dear di Roma, dove verranno girate le dodici puntate al momento previste. In ogni appuntamento, saranno protagonisti dello show due concorrenti amanti della cucina ma che non sono chef di professione.

Ciò che distingue Cook 40‘ dagli altri programmi di cucina è il fattore tempo. In ogni puntata, infatti, gli sfidanti dovranno essere in grado di cucinare un intero menù composto da un antipasto, un primo, un secondo, un contorno e un dessert. Tutte queste portate dovranno essere cucinate in soli 40 minuti.

I concorrenti dovranno cimentarsi nella tecnica della cottura mista

Il menù che dovrà essere cucinato a Cook 40‘, poi, non sarà scelto dai concorrenti. In apertura di puntata, infatti, sarà Alessandro Greco a proporre agli sfidanti il menù da comporre. I piatti, poi, dovranno essere preparati con la tecnica della cottura mista. Ciò significa che i concorrenti dovranno destreggiarsi tra fornelli, piastre e forni con la cottura automatizzata dei robot da cucina.

Inoltre, Cook 40′ si ripromette di effettuare, nel corso delle puntate, una vera e propria esplorazione a tutto tondo del mondo della cucina. Si andrà, dunque, dalle preparazioni della cucina tipica a quelle della cucina gourmet, spaziando, poi, anche con le preparazioni della cucina internazionale e di quella etnica.

Cook 40′, a giudicare i menù Angelica Sepe

In ogni puntata di Cook 40′, insieme ad Alessandro Greco, ci sarà anche Angelica Sepe. L’esperta di cucina non è un volto nuovo per la televisione italiana, in quanto ha già partecipato a diversi programmi culinari come, ad esempio, La Prova del Cuoco. Il compito a cui è chiamata Angelica Sepe in questa nuova produzione è di giudicare le singole fasi della preparazione, le varie cotture e il gusto di ogni menù. Alla fine, l’esperta dovrà dare una valutazione che determinerà, in ogni puntata, il concorrente vincitore.

Cook 40′ rappresenta, per Alessandro Greco, il ritorno alla conduzione dopo qualche mese di stop. L’ultima produzione a cui ha preso parte il conduttore, infatti, è stata quella di Dolce Quiz, andata in onda tra ottobre e novembre 2021. Cook 40′ è un programma di Marco Pantaleo, con la regia affidata a Flavia Unfer. Il programma, infine, è realizzato con la collaborazione di Triangle.