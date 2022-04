Champions League ritorno quarti di finale: la programmazione Sky

Condividi su

Martedì 12 aprile e mercoledì 13 aprile, torna la UEFA Champions League 2021/2022 con le gare di ritorno dei quarti di finale, live su Sky e in streaming su NOW.

Champions League 2021/2022 quarti di finale ritorno

Martedì alle 21 in campo il Real Madrid contro il Chelsea (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW) e il Bayern Monaco contro il Villarreal (Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Liverpool-Benfica (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW).

Questa settimana torna la Tech Room di Sky Sport. Durante Real Madrid-Chelsea, la seconda voce, affidata a Paolo Di Canio, interverrà per spiegare e approfondire lo svolgimento di alcune e selezionate azioni di gioco.

E su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 21 potrà seguire Atletico Madrid-Manchester City in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l’App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Appuntamento con Champions League Show, per introdurre e commentare le partite. In studio Anna Billò insieme alla grande squadra di allenatori e calciatori che hanno scritto la storia del calcio: in studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Alessandro Del Piero (martedì 12), Esteban Cambiasso (martedì 12 e mercoledì 13). Spazi news curati da Mario Giunta.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW:

MARTEDÌ 12 APRILE

ore 21:00

Diretta Gol

Sky Sport 251, in streaming su NOW

Real Madrid-Chelsea

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Paolo Di Canio; bordocampo Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Bayern Monaco-Villarreal

Sky Sport Football e Sky Sport 253, in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti; bordocampo Niccolò Omini

Diretta Gol Davide Polizzi

STUDI – Champions League Show: Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

Alle 20: “Champions League Show” – Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

ore 23: “Champions League Show” – Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

ore 24: “5X5 Champions League” – Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 13 APRILE

ore 21:00

Liverpool-Benfica

Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Gianluigi Bagnulo

STUDI – Champions League Show: Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

ore 20: “Champions League Show” – Sky Sport 24 e Sky Sport Uno, in streaming su NOW

Alle 23: “Champions League Show” – Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

ore 24: “5X5 Champions League” – Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW