Stasera in tv martedì 12 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 12 aprile 2022. Su Raidue, il comedy show Anche stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino. Su Italia 1, il reality La Pupa e il Secchione show, condotto da Barbara d’Urso.

Stasera in tv martedì 12 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la miniserie La scogliera dei misteri, con Garance Thenault, Pierre-Yves. Stasera i primi due episodi. Lola (Garance Thenault), 26enne di Bordeaux che si trova in Bretagna per un colloquio di lavoro, riceve un sms che la spinge a cercare un articolo di giornale di 25 anni prima. Scopre così che una donna identica a lei è stata trovata morta sotto la scogliera di Port-Blanc. Lola incontra Milo Jaouen, che un tempo lavorava per Battaglia, e scopre che l’uomo era con Manon nel giorno della sua morte, ma non è mai stato interrogato dagli inquirenti. La tensione tra Lola e Clément Neuville sale quando lei scopre che le indagini sul delitto sono state chiuse e che il caso non verrà riaperto.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Anche stasera tutto è possibile. Stefano De Martino chiude la settima edizione dello show con una puntata particolare. Tra i giochi rivedremo “C’era una giravolta”, quello in cui il concorrente deve rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che gira a ogni risposta sbagliata assumendo posizioni sempre più scomode.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Come da qualche settimana a questa parte, l’approfondimento di Bianca Berlinguer è quasi tutto dedicato alla guerra in Ucraina. Si può davvero sperare in un cessate il fuoco o siamo di fronte a una serie di schermaglie? La conduttrice coinvolge i suoi ospiti in una discussione sull’immediato futuro.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Senza dimenticare di informare il pubblico sulla situazione ucraina, Mario Giordano evidenzia ancora una volta le conseguenze pratiche sulla nostra vita. Dalla tazzina di caffè alla pasta, fino alle bollette, i rincari sono sempre più pesanti e le classi meno abbienti ne risentono particolarmente.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Real Madrid-Chelsea. Uno degli stadi più gloriosi della storia del calcio, il Santiago Bernabeu di Madrid, ospita stasera il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Real, padrone di casa e vincitore di ben 13 edizioni della manifestazione, ospita sotto la guida di Carlo Ancelotti i londinesi detentori del trofeo.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione show. La quinta edizione del reality, la prima condotta da Barbara d’Urso, propone un’altra puntata piena di sorprese. La convivenza di Pupi e Secchioni nella tenuta Sant’Antonio di Tivoli Terme prosegue tra gioie e difficoltà, e adesso è il momento di fare un altro punto della situazione negli studi Elio di Roma.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Lo studio di Giovanni Floris è frequentato da grandi nomi del giornalismo, della politica e della cultura: con loro il padrone di casa analizza gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina e le conseguenze sulla politica italiana.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Accanto al “Re di cuori” Flavio Montrucchio troviamo il maitre Alessandro Pipero. Nato nel 1974 a Roma, si è diplomato all’Istituto alberghiero “Tor Carbone” di Roma. Dopo di che ha dedicato tutta la sua vita all’enogastronomia.

I film di questa sera martedì 12 aprile 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2019, di James Gray, Ad Astra, con Brad Pitt. L’astronauta Roy McBride attraversa il sistema solare alla ricerca del padre Clifford, scomparso durante una missione spaziale. Vuole scoprire anche l’origine di alcune tempeste elettromagnetiche.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Benoit Jacquot, Addio, mia regina, con Léa Seydoux. Versailles, 1789. Allo scoppio della Rivoluzione, mentre molti si danno alla fuga, la giovane Sidonie resta fedele alla regina Maria Antonietta e accetta di svolgere per lei un compito assai rischioso.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2017, di Jon Watts, Spider-Man: Homecoming, con Tom Holland. Otto anni dopo l’esperienza con gli Avengers, Peter è tornato a casa, dove vive con la zia May. Ma quando l’Avvoltoio riprende a colpire, Spider-Man rientra in azione.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Steven Knight, Redemption – Identità nascoste, con Jason Statham. Joey fuge da un ospedale militare e, per evitare la corte marziale, si nasconde tra i senzatetto di Londra. Un giorno prende al volo l’occasione di assumere una nuova identità.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2006, di David R. Ellis, Snakes on a plane, con Samuel L. Jackson. Per eliminare il testimone scortato dall’agente federale Nelville Flynn, un killer libera centinaia di serpenti velenosi sul volo che li trasporta. E’ l’inizio di un incubo.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2007, di Scott Hicks, Sapori e dissapori, con Catherine Zeta-Jones. New York. Kate, un’affascinante cuoca, ha due problemi: occuparsi della nipotina orfana e tenere d’occhio il suo vice, un tipo ambizioso che potrebbe soffiarle il posto.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2009, di Luca Lucini, Oggi sposi, con Moran Atias, Luca Argentero. Un poliziotto rubacuori, due giovani lavoratori precari e una pittoresca soubrette: tutti sono alle prese con i complessi e tragicomici preparativi delle rispettive nozze.

Stasera in tv martedì 12 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di Patrick Hughes, Come ti ammazzo il bodyguard, con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds. Michael Bryce, bodyguard in crisi professionale, riceve l’incarico di proteggere il sicario Darius Kincaid. Nemici da anni, i due saranno costretti a passare insieme 24 ore di follia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di e con Sergio Castellitto, Il materiale emotivo. Vincenzo dedica tutto sé stesso alla sua libreria e alla figlia, rimasta disabile a seguito di un incidente. Ma l’incontro con l’esuberante e scombinata Yolande lo scuote dal suo torpore.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Rob Letterman, Pokémon: Detective Pikachu, con Justice Smith. Il detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini arriva l’esilarante Detective Pikachu.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2009, di McG, Terminator Salvation, con Christian Bale, Josh Brolin. I sopravvissuti al disastro nucleare cercano di opporsi alle macchine. Li guida nella battaglia John Connor, spalleggiato da un cyborg capace di provare sentimenti umani.