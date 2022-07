Tour de France 2022, la programmazione tv: l’evento visibile in chiaro su Rai 2

Condividi su

Venerdì 1 luglio parte il Tour de France 2022. La competizione ciclista più importante, che si correrà in Francia, terrà compagnia agli appassionati fino a domenica 24 luglio. In totale ci saranno 21 tappe. Di queste, due saranno cronometro individuali mentre le altre saranno delle classiche prove in linea.

Tour de France 2022, la guida tv della Rai

Il Tour de France 2022 sarà visibile, in primis, sui canali Rai. La TV di Stato, infatti, sarà l’unica emittente a trasmettere la competizione in chiaro. Le primissime fasi della tappa, in particolare, saranno visibili esclusivamente su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Successivamente la competizione si sposterà su Rai 2. Il secondo canale Rai, infatti, seguirà le ultime ore di ogni tappa, comprese le sempre convulse fasi dell’arrivo.

Ma la programmazione del Tour sui canali Rai non si limiterà alla sola cronaca diretta delle tappe. Rai 2, subito dopo la fine di ogni singola tappa, trasmetterà il programma Tour Replay Quest’ultimo sarà l’occasione per commentare tutto ciò che è avvenuto nella frazione appena terminata.

Il Tour de France 2022, per la Rai, sarà seguito da un’importante squadra di giornalisti. La corsa, infatti, sarà commentata da Stefano Rizzato, già voce (alternandosi a Francesco Pancani) del Giro d’Italia. Con lui, al commento tecnico, ci sarà Stefano Garzelli.

Per quanto riguarda Tour Replay, lo studio post tappa non sarà ambientato a Milano ma direttamente dalla Francia. Sul posto sarà presente Francesco Pancani, che sarà il padrone di casa dello studio posto nel paese d’Oltralpe. Insieme a lui ci sarà ancora una volta Garzelli. Nel corso dell’appuntamento saranno trasmessi i contributi di Ettore Giovannelli, inviato con il compito di effettuare le interviste ai protagonisti della tappa.

La corsa sarà visibile in streaming su varie piattaforme

Ma la Rai non sarà l’unica emittente a trasmettere tutte le tappe del Tour de France 2022. Le imprese dei ciclisti, infatti, saranno trasmesse integralmente pure su Eurosport 1. Qui il commento sarà curato dalla coppia composta da Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Con loro pure Wladimir Belli e Moreno Moser. Dalle ore 22:15 circa, sempre su Eurosport 1, si trasmetterà un best off della tappa di giornata.

La messa in onda sul canale Discovery permetterà alla competizione di essere visibile su molte piattaforme. In primis su Now TV e Sky Sport, dove Eurosport 1 è in onda sul canale 210. La rete, inoltre, è visibile anche in streaming, tramite l’applicazione di Sky Go. Ma sarà possibile seguire il Tour pure su DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player. Infine, il Tour de France 2022 sarà visibile su GCN+, piattaforma OTT dedicata esclusivamente al mondo del ciclismo.