Giro d’Italia 2022, la programmazione tv: Rai 2 e Rai Sport si tingono di rosa

Da venerdì 6 maggio, con l’inizio del Giro d’Italia 2022, cambierà la programmazione tv di alcune reti Rai. In particolare, subiranno delle modifiche Rai 2 e Rai Sport. Questi, infatti, saranno i canali adibiti alla messa in onda della manifestazione ciclistica più importante del nostro Paese.

Giro d’Italia 2022 programmazione tv: su Rai Sport si parte alle 11:30

La Rai, per quanto riguarda la programmazione tv del Giro d’Italia 2022, avrà delle modifiche rispetto al palinsesto dello scorso anno. In ogni giornata, il primo appuntamento in programma è Aspettando il Giro, in onda dalle 11:30 su Rai Sport. Il programma di approfondimento sostituirà Villaggio di Partenza e proporrà un’analisi della tappa di giornata.

Dalle ore 12:00, sempre su Rai Sport, la programmazione continuerà con il programma Prima Diretta. Durante tale appuntamento, verrà seguita la partenza dei ciclisti e verranno commentati i primi chilometri della corsa.

Su Rai 2 la tappa in onda dalle 14:00

La programmazione tv del Giro d’Italia 2022 continuerà, poi, su Rai 2. Sulla rete, infatti, sarà trasmessa la tappa di giornata a partire dalle ore 14:00, subito dopo, dunque, gli approfondimenti curati dalla redazione del Tg2. A causa di questo appuntamento, non andranno più in onda i programmi Ore 14 e Detto Fatto che chiudono la stagione.

Il palinsesto di Rai 2 proseguirà con lo storico programma Processo alla Tappa. L’appuntamento inizierà subito dopo la fine della tappa e fino alle ore 18:00. Una grossa novità si avrà alla conduzione del programma. Al timone, infatti, non ci sarà più Alessandra De Stefano, ora direttrice di Rai Sport. Il nome della persona che la sostituirà non è stato ancora ufficializzato. Tutti gli appuntamenti di Rai 2 saranno visibili anche in streaming tramite la piattaforma di Rai Play.

Giro d’Italia 2022, programmazione tv: su Rai Sport cancellato il TGiro

Ma la Rai continuerà a seguire la corsa anche in serata. Dalle ore 20:00 su Rai Sport, infatti, andrà in onda Arriva il Giro, che trasmetterà la differita dell’ultima ora di corsa. Il programma sostituirà il TGiro, che lo scorso anno trasmetteva highlights e interviste sulla tappa di giornata.

Infine, la lunga programmazione Rai del Giro d’Italia 2022 si concluderà a mezzanotte, quando su Rai Sport andrà in onda KM 0. Il programma di approfondimento avrà il compito di presentare la tappa del giorno successivo e sostituirà GiroNotte.

Giro d’Italia 2022, programmazione tv: la corsa sarà visibile anche su Dazn e Sky

Ma la programmazione tv del Giro d’Italia 2022 non si limiterà alla sola Rai. La corsa rosa, infatti, sarà trasmessa anche su Eurosport e, in particolare, sul canale Eurosport 1. L’emittente proporrà tutte le tappe in maniera integrale. Il canale Eurosport 1 è visibile, in primis, tramite la piattaforma a pagamento Discovery+. Tuttavia, Eurosport (e, dunque, anche il Giro) è visibile anche su DAZN e su Sky, al canale 210 (visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go).