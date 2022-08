MotoGP Gran Bretagna, la programmazione tv: su TV8 la gara in differita

Condividi su

A partire da venerdì 5 agosto prenderà il via il week-end di MotoGP della Gran Bretagna. L’appuntamento sarà il dodicesimo del moto-mondiale. Quest’ultimo, con il prossimo Gran Premio, tornerà a disputarsi dopo una pausa estiva durata qualche settimana. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi anche in streaming tramite Now TV e Sky Go.

MotoGP Gran Bretagna, gli appuntamenti del venerdì

Il week-end di Gran Bretagna della MotoGP partirà, come già detto, dal 5 agosto. In tale data, infatti, i piloti scenderanno in pista per correre le prime due sessioni di prove libere. In particolare, la prima partirà dalle 10:55 e terminerà alle 11:40 circa. La seconda sessione, invece, si disputerà nel pomeriggio: la partenza, in questo senso, sarà fissata alle 15:10 e terminerà alle 15:55.

Come di consueto, entrambe le sessioni di prove libere saranno visibili, in esclusiva e in diretta, solo su Sky. L’emittente a pagamento, infatti, detiene i diritti per la messa in onda di tutti gli appuntamenti del moto-mondiale. Le prove libere saranno trasmesse su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Il commento, invece, sarà curato da Guido Meda e Mauro Sanchini.

Gli appuntamenti del sabato

Per ciò che concerne la giornata di sabato 6 agosto, il week-end di MotoGP della Gran Bretagna inizierà con la terza sessione di prove libere. Questa scatterà alle 10:55 e continuerà fino alle 11:40. Dalle ore 14:30 alle 15:00, invece, i piloti scenderanno in pista per la quarta e ultima libera. Anche queste due sessioni, così come accaduto per quelle del venerdì, andranno in onda solo su Sky. Qui saranno trasmesse sui canali 201 e 208, con il commento della coppia Meda-Sanchini.

La giornata del sabato di MotoGP della Gran Bretagna proseguirà alle 15:10. In tale orario, infatti, scatteranno i semafori verdi del via delle qualifiche. La sessione, come sempre, sarà fondamentale anche per l’andamento della gara della domenica. La diretta dell’appuntamento sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. TV8, dalle ore 17:00, manderà in onda una sintesi con gli avvenimenti più importanti avvenute verificatosi durante la sessione. La cronaca delle qualifiche, sia in chiaro che a pagamento, sarà a cura di Sanchini e Meda.

MotoGP Gran Bretagna, la gara della domenica

Il week-end di MotoGP della Gran Bretagna terminerà domenica 7 agosto. Dalle 10:40 e per la successiva mezz’ora, i piloti del moto-mondiale saranno impegnati con il warm up. Momento, questo, in cui le varie scuderie potranno studiare le varie tattiche di gara per l’ultima volta. Tale appuntamento sarà trasmesso solo a pagamento sull’emittente satellitare Sky.

La gara, invece, scatterà alle 14:00 e, come per tutti gli appuntamenti del week-end, sarà visibile in diretta solo sui canali 201 e 208 di Sky. TV8 trasmetterà l’appuntamento integrale e in differita dalle 16:30. Il commento, come per tutto il week-end, sarà affidato a Meda-Sanchini.