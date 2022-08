Pressing, da domenica 14 agosto torna su Italia 1 il programma che analizza la Serie A

Condividi su

Con l’inizio della nuova stagione di Serie A ritorneranno, sulle varie emittenti, anche i programmi di approfondimento sportivo. A tal proposito, da domenica 14 agosto su Italia 1, ripartirà, con una nuova edizione, Pressing.

Pressing Italia 1, nella prossima edizione lo show in onda anche di lunedì

Diverse le novità presenti nella nuova edizione di Pressing, in onda a partire dalle ore 23:40 su Italia 1. Lo show, infatti, sarà in programmazione per tutta la stagione con un doppio appuntamento settimanale. Oltre che nella classica collocazione della domenica, dunque, il programma sarà visibile anche il lunedì. In tale giornata, Pressing sostituirà Tiki Taka, al momento assente dai palinsesti della stagione 2022/2023 di Mediaset.

Altra importante novità riguarderà Mediaset Infinity, ovvero la piattaforma di contenuti streaming del Biscione. Sull’emittente OTT, dalle ore 23:00, andrà in onda una versione esclusivamente in streaming di Pressing, che anticiperà le puntate di Italia 1. Tali appuntamenti saranno gratis e, dunque, visibili a tutti.

Pressing Italia 1, i conduttori e i contenuti

Anche nella prossima edizione di Pressing, al via il 14 agosto su Italia 1, il focus sarà posto sulle partite di Serie A. Il programma targato Sport Mediaset e prodotto da Alberto Brandi, proporrà, in ogni appuntamento, dei dibattiti sui temi più caldi dell’attualità calcistica. Non mancheranno gli highlights delle partite, oltre a tutti i gol della giornata.

Quattro i conduttori che si alterneranno nei vari appuntamenti previsti per la prossima edizione dello show. Le puntate della domenica saranno condotte da Massimo Callegari e Monica Bertini. I due erano al timone dello show già lo scorso anno. Il primo è uno dei telecronisti di punta di Mediaset, mentre la seconda è tra le conduttrici di Sport Mediaset. Le puntate di Pressing in onda su Italia 1 il lunedì, invece, saranno condotte da Benedetta Radaelli e da Dario Donato.

Gli ospiti della prima puntata

Nelle puntate della prossima stagione televisiva di Pressing, in onda su Italia 1, ci saranno numerosi ospiti. Questi, nei vari appuntamenti, saranno i protagonisti dei dibattiti su quanto accaduto nelle varie partite del massimo campionato. Nella prima puntata presenzierà, in primis, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore che in carriera ha giocato con le maglie della Juventus, del Marsiglia e della Lazio.

Con lui ci saranno i giornalisti Sandro Sabatini e Fabrizio Biasin, spesso ospiti nelle varie produzioni sportive del Biscione. In studio è atteso anche Riccardo Trevisani, per anni telecronista di Sky Sport e dal 2021 volto (e voce) delle trasmissioni sportive del Biscione. In collegamento, invece, interverranno i giornalisti Mario Sconcerti e Carlo Pellegatti.