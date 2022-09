Champions League 6-7 settembre: PSG-Juventus su Canale 5, Napoli-Liverpool esclusiva Amazon Prime Video

Condividi su

Dopo la fase dei preliminari, la nuova edizione della Champions League inizia ufficialmente il 6-7 settembre con il primo turno della fase a gironi. In queste date scendono in campo tutte le squadre della competizione, tra le quali le italiane Napoli, Milan, Juventus e Inter.

Champions League 6-7 settembre, il Milan e la Juventus scendono in campo martedì

Le partite di Champions League del 6-7 settembre, così come accadeva lo scorso anno, sono trasmesse da tre diverse emittenti: Sky (e in streaming su Now TV), Mediaset Infinity+ (e Canale 5) e Amazon Prime Video.

Si parte martedì, quando scendono in campo il Milan e la Juventus. I Campioni d’Italia sono attesi dalla sfida in trasferta contro il Salisburgo. Il match, al via alle 21:00, è in programmazione su Mediaset Infinity, oltre che su Sky Sport Action (canale 206) e su Sky Sport 253.

La Juventus, altra italiana impegnata il 6 settembre in Champions League, è chiamata alla difficile trasferta parigina contro il PSG. La partita è trasmessa su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213). Il match, inoltre, è visibile su Mediaset Infinity+ e, in chiaro, su Canale 5.

Champions League 6-7 settembre, il mercoledì entra in gioco Amazon Prime

Il primo turno della fase a gironi di Champions League del 6-7 settembre prosegue mercoledì. Dalle ore 21:00 inizia l’incontro tra il Bayern Monaco e l’Inter. L’appuntamento è trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. La sfida è in onda anche su Mediaset Infinity+.

Per le compagini italiane, il primo turno dei gironi di Champions League si conclude con il Napoli. Gli azzurri, infatti, accolgono allo stadio Diego Armando Maradona il Liverpool. La partita è un’esclusiva di Amazon Prime Video. La piattaforma OTT, così come accadeva nella scorsa stagione, trasmette un incontro di Champions per turno.

Gli altri match

In totale, tra il 6-7 settembre si giocano sedici match. Oltre alle sfide delle italiane, nella due giorni di Champions League si giocano diversi altri appuntamenti dall’indiscutibile interesse. Tra questi Siviglia-Manchester City e Celtic-Real Madrid del martedì. Entrambe con fischio di inizio alle 21:00, la prima è visibile su Mediaset Infinity +4 e Sky Sport Calcio (202). La seconda, invece, è in onda su Mediaset Infinity+ 3 e Sky Sport Football (203).

Per quanto riguarda gli impegni del 7 settembre, il calendario di Champions League propone Atletico Madrid-Porto e Tottenham-Marsiglia, entrambe con fischio di inizio alle 21:00. La partita del Wanda Metropolitano è trasmessa su Mediaset Infinity+ 4 e Sky Sport 255. La sfida tra gli Spurs e l’Olympique, infine, è in programmazione su Mediaset Infinity +5 e Sky Sport Football.