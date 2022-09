Coppa Davis, la programmazione tv: le partite dell’Italia in onda, in chiaro, su Rai 2

Condividi su

A partire da martedì 13 settembre si disputa la Coppa Davis e, per l’occasione, diverse emittenti hanno predisposto delle programmazioni tv ad hoc. Tra le reti che trasmettono la competizione vi è la Rai, unica a mandare in onda in chiaro e in diretta i match della Nazionale.

Coppa Davis programmazione tv, l’Italia è nel girone A

Dal 13 settembre, dunque, parte la fase a gironi della Coppa Davis. Stando ai calendari, il torneo tennistico si conclude nella giornata di domenica 18. Alla competizione partecipano sedici squadre, suddivise in quattro gironi. L’Italia è inserita nel gruppo A.

Le partite degli Azzurri si giocano presso l’Unipol Arena di Bologna e i nostri portacolori devono fronteggiare l’Argentina, la Svezia e la Croazia. L’esordio è previsto nella giornata di mercoledì 14 con la sfida alla Croazia, finalista nella scorsa edizione del torneo. La Coppa Davis continua, per l’Italia, nella data di venerdì 16 con la partita contro l’Argentina. L’ultimo match si disputa domenica 18 e oppone la nostra Nazionale alla Svezia. Tutti gli appuntamenti hanno un inizio previsto per le ore 15:00.

Sulla Rai coinvolto Adriano Panatta

La Rai, come già accennato, modifica la propria programmazione tv per seguire la Coppa Davis. Tutte le sfide degli Azzurri sono visibili in diretta sia su Rai Sport+ HD che su Rai 2. Gli appuntamenti sono commentati da Marco Fiocchetti, mentre le interviste pre e post partita sono realizzate da Umberto Martini. All’interno dell’Unipol Arena, inoltre, è allestito uno studio guidato da Cristina Caruso e Omar Camporese. In tale spazio si commentano le gare e i risultati avuti negli altri gironi.

Nella programmazione tv Rai per trasmettere la Coppa Davis è coinvolto, poi, Adriano Panatta. L’ex tennista, che ha vinto la competizione nel 1976, è il co-commentatore degli incontri dell’Italia. Questi ultimi sono visibili in diretta e gratis anche in streaming dal sito di Rai Play. Gli Azzurri, infine, sono trasmessi in chiaro su Supertennis, che inserisce nei propri palinsesti le differite delle partite.

Coppa Davis programmazione tv, le opzioni a pagamento

Oltre alla Rai, diverse altre emittenti a pagamento hanno predisposto una programmazione tv per seguire al meglio la Coppa Davis. Sky, in primis, manda in onda tutte le partite della Nazionale su Sky Uno. Inoltre, nei palinsesti è presente un ulteriore match al giorno tra quelli in calendario negli altri gruppi. Per questo, tra le sfide visibili sulla piattaforma satellitare c’è quella tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna del 14 settembre, oltre a Spagna-Canada del 16 settembre e Germania-Australia del 18 settembre.

Anche in questo caso, gli appuntamenti sono trasmessi in streaming su Now TV e Sky Go. Infine, tutte le partite della fase a gironi sono un’esclusiva su Supertennix, piattaforma OTT dedicata interamente al mondo del tennis.